Юлія Саніна показала рідкісне фото в бікіні і приголомшила фанів фігурою

Артистка похизувалася стрункістю.

Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна відпочила з чоловіком та сином в ОАЕ.

Попри те, що артистка має красиву струнку фігуру, вона показує її прихильникам у купальнику вкрай рідко. Втім, цього разу знаменитість все ж вирішила потішити фоловерів гарячим знімком. На сторінці в Instagram виконавиця розмістила кадр, де позувала на пляжі в Дубаї у помаранчевому бікіні. Свій лук Юля доповнила солом'яним капелюхом та сонцезахисними окулярами.

instagram.com/the_hardkiss

У дописі Саніна зізналася, що це була найкраща відпустка з сином за весь час.

"Ідеальний клімат, тепла затока, повний штиль, розваги для малечі. З нашого списку must see з малюком: Motiongate. Ідеально для дітей 5-8 років! Різноманітні гірки, атракціони, улюблені герой мультфільму. Вистава La Perle. Фантастичні прикраси, спецефекти, акробатика. Час пролетів непомітно. Dubai Expo був цікавий для нас в першу чергу, але і Даня не нудьгував. Щоб обійти всі павільйони, потрібно кілька днів. Але наймасштабніші ми відвідали. Aquaventure аквапарк. Щоб відвідати більшість гірок необхідно бути хоча б 120 см, Даня трохи нижче, так що відпочивали в дитячих зонах. Але вони там також чудові", – написала знаменитість.

instagram.com/the_hardkiss

Також зіркову сім'ю приголомшили Бурдж-Халіфа, мечеть шейха Зайда, лувр Абу-Дабі та пустеля.

Зі свого боку, фанати співачки були ошелешені її фігурою.

Неймовірна

Яка ж красива у вас фігура

Фігура вогонь

Читайте також: