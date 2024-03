Юлія Саніна показала себе 9-річну та як тоді вперше заспівала на великій сцені у талант-шоу

Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна замилувала архівними кадрами, де ще зовсім юною вперше виступає на пісенному телеконкурсі.

Після появи у першому епізоді шоу "Пісня мого життя", яке відтепер виходитиме щонеділі о 21:00 на телеканалі "1+1 Україна", Юлія поділилася історією про свій перший грандіозний виступ у дитячому пісенному телеконкурсі у Палаці культури "Україна". А у своєму фотоблогу зірка показала його повний запис. У кадрі зовсім юна співачка виконує композицію Джорджа Бенсона "Nothing gonna change my love for you", яку за одну ніч спеціально для телеконкурсу тато Саніної переклав українською, змінивши сенс пісні та її слова. Зрештою, 9-річна Юлія перемогла і як приз забрала телевізор.

Юлія Саніна показала архівне відео свого першого виступу на великій сцені

До слова, знаменитість вважає, що це було точкою відліку до її справжньої співочої кар'єри. Оскільки саме після появи на сцені талант-шоу вона пішла до музичної школи. Окрім того, Юлія завдячує своїм батькам-музикантам за віру в неї.

"Nothing gonna change my love for you". Ця пісня стала особливою в моєму житті. Розказала саме про цей доленосний виступ в шоу "Пісня мого життя". Після цього виступу в моєму житті з'явилося навчання в музичній школі, джаз і хороший телевізор! Насправді, вкотре дякую батькам за віру в мене, і за те, що на нашій малесенькій кухні вони дозволяли народжуватись мріям, всіляко їх втілювали в життя і поринали зі мною в творчі авантюри", - зворушила зірка.

Нагадаємо, щонеділі о 21:00 на телеканалі "1+1 Україна" виходить шоу "Пісня мого життя". За правилами проєкту, зіркові учасники та лідери думок загадують пісні, що асоціюються у них з певним важливим періодом життя, а сучасні українські артисти виконують їх на сцені. Перший випуск вже доступний за посиланням.

