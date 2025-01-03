Юлія Саніна показалася з 9-річним сином і розкрила, в якій країні вони зараз відпочивають

Лідерка гурту The Hardkiss, співачка та ведуча Юлія Саніна показала свою зимову відпустку.

У своєму фотоблогу артистка поширила низку атмосферних фото з Мадриду, Іспанія. На зображеннях видно, як Саніна насолоджується прогулянками містом і відпочиває, споглядаючи природу.

Юлія Саніна / Фото: instagram.com/the_hardkiss

Юлія Саніна / Фото: instagram.com/the_hardkiss

Компанію виконавиці склала її родина. Зокрема, на фото помітно сина Юлії від чоловіка Валерія Бебка. 9-річний Данило попозував із зірковою мамою у сонячних променях і поласував солодкою ватою під час прогулянки.

Юлія Саніна з сином / Фото: instagram.com/the_hardkiss

Юлія Саніна з сином / Фото: instagram.com/the_hardkiss

"Канікули в Мадриді", - підписала кадри солістка The Hardkiss.

У коментарях зіркові друзі Саніної та її шанувальники розділили щасливі миті та пораділи з нею. І зізналися, що Даня неабияк змінився за останній час.

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Син вже такий великий. Як час летить

Нагадаємо, нещодавно співачка Альона Омаргалієва вперше за тривалий час возз'єдналася з чоловіком Тамерланом, який воює. Також разом з ними показався їхній підрослий син Тімур.

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