Юлія Саніна показалася з чоловіком і пояснила, як вони з-за кордону допомагають ЗСУ

Лідерка гурту The Hardkiss, співачка та ведуча Юлія Саніна висловилася про допомогу ЗСУ.

Так, виконавиця разом з чоловіком Валерієм Бебком в Instagram зробили заяву. На тлі постійного хейту в їхній бік за проживання з сином за кордоном подружжя повідомило, що задонатило на потреби української армії. У дописі йдеться, що всі отримані кошти за прослуховування пісні "Як ти?" були перераховані до фонду "Повернись живим". На актуальний збір музиканти задонатили 200 тис. грн й додали відповідну квитанцію.

Юлія Саніна з чоловіком задонатили на потреби ЗСУ / Фото: instagram.com/the_hardkiss

Юлія Саніна з чоловіком / Фото: instagram.com/the_hardkiss

"Ваші прослуховування = донати на ЗСУ. Цього разу роялті з прослуховувань пісні "Як ти?" ми спрямовуємо до фонду "Поеврнись живим" на актуальний збір "Зброєносці". За 2023-2024 роки ця сума склала 200 000 гривень. Слухаючи українську музику, ви не лише підтримуєте та мотивуєте українських виконавців творити й інвестувати далі в культуру, а й допомагаєте війську, як у цьому випадку. Де б ми не були і що б з нами не відбувалося – ми всі частина одного цілого. Бережіть одне одного", - йдеться у заяві на сторінці The Hardkiss.

Нагадаємо, нещодавно Юлія Саніна відповіла, яким чином її чоловік виїхав за кордон під час війни.

Юлія Саніна відповіла на хейт! Зірка зізналась, як її чоловік виїхав за кордон! – ЖВЛ представляє

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