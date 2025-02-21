Юлія Саніна показалася з чоловіком і пояснила, як вони з-за кордону допомагають ЗСУ

Артистка оприлюднила докази.
Лідерка гурту The Hardkiss, співачка та ведуча Юлія Саніна висловилася про допомогу ЗСУ.
Так, виконавиця разом з чоловіком Валерієм Бебком в Instagram зробили заяву. На тлі постійного хейту в їхній бік за проживання з сином за кордоном подружжя повідомило, що задонатило на потреби української армії. У дописі йдеться, що всі отримані кошти за прослуховування пісні "Як ти?" були перераховані до фонду "Повернись живим". На актуальний збір музиканти задонатили 200 тис. грн й додали відповідну квитанцію.
"Ваші прослуховування = донати на ЗСУ. Цього разу роялті з прослуховувань пісні "Як ти?" ми спрямовуємо до фонду "Поеврнись живим" на актуальний збір "Зброєносці". За 2023-2024 роки ця сума склала 200 000 гривень. Слухаючи українську музику, ви не лише підтримуєте та мотивуєте українських виконавців творити й інвестувати далі в культуру, а й допомагаєте війську, як у цьому випадку. Де б ми не були і що б з нами не відбувалося – ми всі частина одного цілого. Бережіть одне одного", - йдеться у заяві на сторінці The Hardkiss.
Нагадаємо, нещодавно Юлія Саніна відповіла, яким чином її чоловік виїхав за кордон під час війни.
Читайте також: