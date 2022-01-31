Юлія Саніна повідомила про свою нову хворобу: "Подумала, що позаду усі наші неприємності"

Артистка почувається зле, і у неї висока температура.

Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна повідомила шанувальникам, що знову захворіла.

У сторіз своєї сторінки в Instagram виконавиця поділилася з шанувальниками, що у неї висока температура і вона почувається зле.

"І ось я подумала, що позаду усі наші пригоди і всі наші неприємності, і невдовзі почнеться рік тигра за китайським календарем. Але ні. 38,5. Поки що обидва тести – на грип і на коронавірус негативні", - розповіла Саніна.

instagram.com/the_hardkiss

Вона додала, що сьогодні у неї лише перший день симптомів, таких як температура, слабкість і головний біль. Тож про всяк випадок артистка самоізолювалася від своєї родини. Також Юля зазначила, що у неї була запланована низка заходів, які, скоріше за все, доведеться пропустити:

"Образливо, що у нас заплановані деякі виступи, а також я чекаю на допрем'єрний показ "Найкращі вихідні". І якщо завтра не станеться дива і я не прокинуся здорова, то, звичайно, доведеться скасувати усі заходи. А поки що я дивлюся серіали, Птушкіна, ізолювалася. І, загалом, не втрачаю силу духу", - зізналася співачка.

Також Саніна поділилася знімком, на якому зображений тест на грип:

instagram.com/the_hardkiss

Нагадаємо, що тиждень тому Юлія Саніна розповіла фанам, що рік у їхній родині розпочався не надто добре. Зокрема, зірка та її чоловік Вал Бебко перехворіли, вони "дивом врятували собачку", а також захворів син подружжя: "Новина, що половина класу Дані лягла з температурою і моя дитина не виняток. Заварюю калину-малину. Бачила у сторіз у колег, що у багатьох якось криво рік розпочався", - говорила тоді Саніна.

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