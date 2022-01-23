Юлія Саніна пожалілася на проблеми зі здоров'ям у сім'ї: "Криво рік розпочався"

Артистка розповіла про початок 2022-го.

Фронтвумен українського рокгурту The Hardkiss Юлія Саніна пожалілася на початок нового року.

Так, знаменитість поділилася, що перші три тижні 2021-го стали для її сім'ї не надто вдалими. Зокрема, зірка та її чоловік Вал Бебко перехворіли, а зараз під загрозою зриву їхня відпустка. Про це артистка написала у своєму Instagram.

"Початок року просто жесть. Перехворіли ми з Валом, дивом врятували собачку, стала під питанням наша лютнева подорож… Сьогоднішня новина, що половина класу Дані лягла з температурою і моя дитина не виняток. Заварюю калину-малину. Бачила у сторіз у колег, що у багатьох якось криво рік розпочався. Ви там як? Тримаєтеся?! Фото зроблено декілька днів тому, усмішка деяка ще була присутня", – поділилася Саніна.

Юлія Саніна / instagram.com/the_hardkiss

Зірка також розповіла, що через низку неприємностей їй закортіло підстригти чубчик. Втім, поки що Юля вирішила не піддаватися імпульсивному рішенню: "У будь-якому разі, почекаю поки що хапатися за ножиці, знаю, що пошкодую про це ще сто разів".

У відповідь, колеги та фанати артистки поділилися в коментарях, що їхній початок року також не надто веселий.

"Так, є таке! Але не стрижи", – написала Джамала.

"Така ж історія… Початок року нас загартовує!" – додала Валентина Хамайко.

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