Юлія Саніна пригадала, як віддавала сина до першого класу: "Вересень перетворився на казна-що"

Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна цьогоріч відвела сина до першого класу.
Співачка Юлія Саніна розповіла, як для неї розпочався навчальний рік сина.
Загалом, цьогоріч Даня пішов до першого класу. Виконавиця зізналась, що спочатку думала, щоб син в цілях безпеки навчався в режимі онлайн. Утім, Саніна вирішила, що хлопчику буде складно, тому знайшла школу, яка працює офлайн.
"Я останньої миті вирішила, що йому буде складно на онлайн-навчанні та буквально за тиждень знайшла йому школу. Весь вересень я закривала переїзд, побутові та навчальні питання своєї дитини і лише тепер змогла заспокоїтися", - поділилася Юлія.
Як зізналась виконавиця, її вересень "перетворився на казна-що", та все ж вона змогла впоратися із завданнями.
"Для людини, яка звикла все планувати наперед, мій вересень перетворився на казна-що. Але такі вже реалії. Я із завданням впоралася", - додала зірка.
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