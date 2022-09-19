Юлія Саніна пригадала, як віддавала сина до першого класу: "Вересень перетворився на казна-що"

Співачка Юлія Саніна розповіла, як для неї розпочався навчальний рік сина.

Загалом, цьогоріч Даня пішов до першого класу. Виконавиця зізналась, що спочатку думала, щоб син в цілях безпеки навчався в режимі онлайн. Утім, Саніна вирішила, що хлопчику буде складно, тому знайшла школу, яка працює офлайн.

"Я останньої миті вирішила, що йому буде складно на онлайн-навчанні та буквально за тиждень знайшла йому школу. Весь вересень я закривала переїзд, побутові та навчальні питання своєї дитини і лише тепер змогла заспокоїтися", - поділилася Юлія.

Син Юлії Саніної / Фото: instagram.com/the_hardkiss

Як зізналась виконавиця, її вересень "перетворився на казна-що", та все ж вона змогла впоратися із завданнями.

"Для людини, яка звикла все планувати наперед, мій вересень перетворився на казна-що. Але такі вже реалії. Я із завданням впоралася", - додала зірка.

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