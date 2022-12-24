Юлія Саніна про те, чим займається під час відключення світла: "Наш будинок виявився пристосованим до цього"

Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна, яка цьогоріч була у складі журі нацвідбору на "Євробачення-2023", розповіла, як відключення світла впливають на її життя.

За словами Саніної, відключення світла, першою чергою, серйозно вплинули на її творче життя:

"Ми відчули це дуже сильно. Тому що уся техніка на студії… Це небезпечно для техніки. Вона ніжна дуже і до цих відключень вона не пристосована. Ми купили генератор, у нас приватний будинок, і там, власне, студія наша. Тож якось трошечки це нас рятує. Але, наприклад, ми мали нещодавно випустити наш кліп на пісню "Маяк", там мала бути анімація. І вже третя студія відмовляється працювати з анімацією, українські аніматори, тому що вони, переважно, всі перебувають в Києві. Вони просто не можуть працювати повноцінно. Не можуть виконати в назначені терміни", - прокоментувала Саніна в інтерв'ю "Першому".

Будинок родини Юлії Саніної / Фото: instagram.com/the_hardkiss

Також співачка поділилася, чим займається вдома, коли вимикають світло:

"Якщо це вдень, то можна багато чого зробити. Можна прибрати, можна пописати тексти до пісень, просто поспілкуватися. Ми стали більше спілкуватися. В принципі, ми молодці в тому плані, що наш будинок виявився досить пристосованим до цього всього. В нас є барбекю на вулиці, де можна приготувати теплий сніданок, є генератор, в кастрюльці чаю можна зварити. В нас є грубка, де на дровах можна приготувати, якщо раптом щось станеться з газом", - розповіла Саніна.

Будинок родини Юлії Саніної / Фото: instagram.com/the_hardkiss

Будинок родини Юлії Саніної / Фото: instagram.com/the_hardkiss

Нагадаємо, раніше ведучий Григорій Решетник поділився, як живе його сім'я в умовах блекауту. Знаменитість розповів, як з родиною сидів 18 годин без світла, води та опалення.

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