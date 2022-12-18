Юлія Саніна прокоментувала результати нацвідбору на "Євробачення-2023"

Співачка та одна з членів журі нацвідбору на "Єробачення-2023" Юлія Саніна прокоментувала результати пісенного фіналу.

На думку фронтвумен гурту The Hardkiss, голосування вийшло чесним і саме глядачі вирішили долю учасників. У ефірі "Сніданку з 1+1" Саніна розповіла, що вважає гурту TVORCHI вдасться достойно виступити у Ліверпулі.

"Я вважаю, що вони дуже яскраво представлять Україну, гідно та інакше. Україна може здивувати і тут. Це таке класичне європейське звучання, тобто ми ще раз покажемо, що Україна - частина Європи і що вона може бути отакою. У нас тут не тільки красиві традиції, народні співи, ми абсолютно сучасні. У нас супер молодіжна культура. Ми покажемо ще одну сторону України", - сказала співачка.

Саніна також прокоментувала поразку Jerry Heil, яка була засмучена через те, що на конкурсі не обрали "українську мелодику".

"Це нормально. У неї були шанси, щоб перемогти. Отже, глядачі не відчули її на 100%. Я робила опитування у себе в Instagram - яку пісню ви хочете чути від України на Євробаченні? І всі казали, що має бути драйвова пісня. Писали: "Досить плакати, не треба нас жаліти, ми сильні", - сказала Юлія.

Jerry Heil

Також членкиня журі висловилася щодо заяви KRUTЬ. Бандуристка, яка посіла друге місце на нацвідборі, заявила, що більше ніколи не буде брати участь у конкурсі.

"Це емоційне рішення. Журі віддали KRUTЬ найвищий бал. Пісня від початку до кінця накриває. Представник України — це амбасадор, це міссія. І я була впевнена, що KRUTЬ не лише круто виступила б, а й говорила від імені України. А вона говорить так, що мене пробирає", - прокоментувала Саніна.

KRUTЬ

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