Юлія Саніна розчулила чарівним дуетом з 9-річною прихильницею в турі Special Kiss

Фронтвумен гурту "The Hardkiss" Юлія Саніна перебуває в особливому всеукраїнському турі "Special Kiss", де презентує головні хіти рок-гурту в новому звучанні з роялем, акустичною гітарою та духовими інструментами.

Так, на концерті в Житомирі артистка вийшла на сцену з 9-річною Златою Соло, з якою познайомилася на зніманнях проєкту "Україна неймовірних людей" для телеканалу ТЕТ. Разом зі Златою Юлія Саніна виконала свою популярну композицію "Вільна", котру записала в дуеті з Тіною Кароль. Так, юна зірка приголомшила глядачів потужним, не за роками дорослим вокалом. Її фантастичний голос відзначила і сама фронтвумен The Hardkiss.

"Цей неймовірно дорослий і багатий на різні фарби голос неможливо забути. Злата – дуже красива дівчинка з неймовірними здібностями. Тому цей концерт був просто неможливий без неї. Вона дуже впевнено виступила, попри свій юний вік. Житомир закохався у Злату", – прокоментувала Юлія Саніна.

Сама ж дівчинка зізналася, що виступити в дуеті з Юлією Саніною було її великою мрією.

"Мої емоції не передати словами. Я щаслива, що моя величезна мрія здійснилася. Надихаюся найпрекраснішою Юлією Саніною. Найкраща артистка України. Дякую за можливість заспівати з вами в дуеті", – написала Злата у своїх соцмережах.

Нагадаємо, раніше в проєкті "Україна неймовірних людей" на телеканалі ТЕТ Злата заспівала зі ще одним своїм кумиром – артисткою та авторкою пісень KOLA. Для конкурсного номера у півфіналі шоу вона обрала її композицію "Люди" і довела до сліз.

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