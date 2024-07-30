Юлія Саніна розкрила, в якій країні відпочивала з 8-річним сином за кордоном: "Вищала від краси"

Артистка побувала у мальовничих горах.
Лідерка гурту The Hardkiss, співачка та ведуча Юлія Саніна, яка нещодавно розповіла про зустріч з 8-річним сином і показала його, назвала країну, де вони відпочивали.
У своєму фотоблогу Юлія розсекретила, що разом з сином відновлювала свої сили в Іспанії. Так, родина повністю оточила себе природою і вирушила у гори. Зокрема, виконавиця у спортивних луках попозувала на тлі гір Пікос-де-Европа. Вочевидь, зіркова мама присвятила весь час усамітненню й довгим прогулянкам з рідними людьми.
Також Саніна пригадала милий діалог з сином, який порадив їй поїхати в санаторій після такого активного відпочинку в горах. За словами солістки рок-гурту, попри легке виснаження, вона залишилася абсолютно щасливою.
"Зі мною стався той вид відпустки, після якої потрібна ще одна відпустка. Як сказав мій син: мам, тепер тобі потрібно в санаторій. Але це було 100% щастя. Востаннє я так вищала від краси на Гранд каньйоні багато років тому", - поділилася враженнями знаменитість.
Нагадаємо, нещодавно балерина Катерина Кухар також хизувалася підрослим 15-річним сином від першого шлюбу. Хлопець вже значно переріс маму й поділився своїми хобі.
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