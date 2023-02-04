Юлія Саніна розповіла про горе у родині та показалася з мамою у Барселоні

Виконавиця вирішила, що більше не буде нічого відкладати "на потім".

Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна поділилася рідкісним фото зісвоєю мамою.

На сторінці в Instagram виконавиця запостила знімок, на якому зображена з рідною людиною і поділилася, що зробила мамі сюрприз і повезла її на декілька днів до Іспанії у Барселону. Саніна зізналася, що на початку року в її родині сталося горе – пішла з життя бабуся артистки.

Тож Юлія вирішила більше нічого не відкладати "на потім" і розпочала зі спільного вікенду з мамою:

"Вивезла мамусю до Барселони на кілька днів. Цей рік розпочався для нас із різкого і неочікуваного прощання з бабусею. В ту мить я ще раз гостро відчула, що більше не буду відкладати нічого "на потім". Я завжди мріяла показати батькам Барселону, отже роблю це вже, але поки дівчачим складом. Існує лише "зараз", - поділилася Саніна.

Юлія Саніна з мамою / Фото: instagram.com/the_hardkiss

Юлія Саніна / Фото: instagram.com/the_hardkiss

Своєю чергою, шанувальники зірки підтримали її рішення: "Це такі класні відчуття – показувати мамі щось нове та спостерігати за емоціями! Вона як дитина радіє гарним місцям!", "дуже правильне рішення", "Юлія, ви молодець! Погоджуюсь, наразі дуже важливо жити тут і зараз".

Юлія Саніна / Фото: instagram.com/the_hardkiss

Юлія Саніна звозила маму до Барселони / Фото: instagram.com/the_hardkiss

Юлія Саніна звозила маму до Барселони / Фото: instagram.com/the_hardkiss

Юлія Саніна / Фото: instagram.com/the_hardkiss

Нагадаємо, раніше Юлія Саніна розповіла, чим займається з родиною, коли вимикають світло. Артистка поділилася, що її будинок виявився пристосованим до відключення електроенергії.

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