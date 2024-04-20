Юлія Саніна розповіла про роботу з ведучим Тімуром Мірошниченком й назвала його важливу пораду

Фронтвумен гурту "The Hardkiss" Юлія Саніна і голос "Євробачення" Тімур Мірошниченко стали ведучими нового проєкту на телеканалі ТЕТ "Україна неймовірних людей".

Так, рок-діва Юлія Саніна розповіла, що працювати з Тімуром Мірошниченком суцільне задоволення, а головна порада, яку вона отримала від нього як від професійного ведучого, – відпустити хвилювання й насолоджуватися знімальним процесом.

"Тімур чудовий. Він професійний ведучий, поруч з ним абсолютно не страшно. І коли я почула, що поряд зі мною буде саме Тімур Мірошниченко, я розслабилася. І взагалі шоу "Україна неймовірних людей" не про завчені тексти чи надумані діалоги. Усе природно, ми з Тімуром багато імпровізуємо, адже тут важлива жива реакція і зіркових гостей, і ведучих у тому числі", – підкреслила Юлія Саніна.

Юлія Саніна та Тімур Мірошниченко

Ба більше, лідерка гурту "The Hardkiss" зізналася, що після головної сцени "Євробачення-2023" в Ліверпулі мріяла долучитися до нового масштабного проєкту саме як ведуча.

"Це дуже цікавий для мене досвід. Мені цікаві будь-які творчі прояви, тому я втілю свої ідеї та мрії. Мені подобається в ролі ведучої, я хотіла бути частиною великого проєкту. І після "Євробачення" отримала пропозицію спробувати себе в шоу "Україна неймовірних людей", – поділилася артистка.

Юлія Саніна та Тімур Мірошниченко

Її співведучий Тімур Мірошниченко додав, що й для нього, попри багаторічну роботу на телебаченні, знімання шоу "Україна неймовірних людей" стали унікальним досвідом і суцільним натхненням, адже різноманіття талантів і історій незламності у проєкті приголомшує.

"Проєкт "Україна неймовірних людей" дійсно неймовірний. Тому що в одному місці зібрані різні, але надзвичайно талановиті українці, які попри все випромінюють світло й заряджають усіх навколо. У кожному випуску абсолютно різні, але надзвичайні учасники. Різного віку, різних можливостей, але всіх їх об'єднує велика любов до того, що вони роблять", – висловився Тімур Мірошниченко.

Уже сьогодні, 20 квітня, у новому випуску шоу "Україна неймовірних людей" глядачів і запрошених гостей – гімнастку Анну Різатдінову та плавця Михайла Романчука – вражатиме нова вісімка унікальних талантів. Дівчинка-каучук, яка встановила національний рекорд України, фольклорний гурт, що в експедиціях селами збирає справжні пісенні скарби, андеграундний саксофоніст та багато інших. Не пропустіть велику прем'єру о 22:00 на телеканалі ТЕТ.

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