Юлія Саніна розсекретила, як стала ведучою "Євробачення-2023": "Це був довгий процес"

Знаменитість зізналась, що не лише одна вона з українських зірок хотіла стати ведучою.

Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна розповіла, як стала ведучою "Євробачення-2023", яке відбудеться у Ліверпулі від імені України.

У "Сніданку з 1+1" артистка зізналась, що це був тривалий процес. Спочатку на неї чекав онлайн кастинг. Після цього етапу Юлія полетіла до Лондона. Там на неї чекав вже другий телевізійний кастинг. Саніна його успішно пройшла, і їй повідомили, що вона стала ведучою.

Юлія Саніна / Фото: instagram.com/the_hardkiss

"Це були, насправді, довгі місяці кастингів. Спочатку в Інтернеті кастинги, потім мені довелося летіти до Лондона на кастинги телевізійні. Це був довгий процес, про який я нікому не могла розповісти, тому що це була величезна таємниця. Знала лише моя сім'я. Навіть хлопці з гурту не знали. Мені не можна було нікому казати", – поділилася виконавиця.

До речі, не лише Саніна хотіла стати ведучою "Євробачення-2023". Інші українські зірки теж проходили кастинг. Утім, ведучою стала саме Юлія. Вона розповіла, які емоції тоді відчувала.

"Реакція була – німа. Це радість, але і величезна відповідальність", - зазначила артистка.

Секрети Євробачення-2023: Юлія Саніна буде ведучою пісенного конкурсу в Ліверпулі

Саніна також додала, що британці відповідально підійшли до підготовки конкурсу. Зокрема, вони активно співпрацюють з українцями, аби "Євробачення-2023" було дійсно від імені України.

"Британці дуже стараються. Вони дійсно спілкуються, консультуються з нами, щоб максимально показати Україну, продемонструвати нашу культуру, щоб це було українське "Євробачення" разом із британцями", - наголосила співачка.

Зазначимо, разом з Юлією Саніною пісенний конкурс вестимуть ведучий Грем Нортон, акторка та співачка Ганна Веддінгем і виконавиця, модель і танцівниця Аліша Діксон.

Ведучі "Євробачення 2023" - Юлія Саніна, Грем Нортон, Ганна Веддінгем та Аліша Діксон / Фото: eurovision.tv

Нагадаємо, "Євробачення-2023" відбудеться у Ліверпулі від імені України. Півфінали конкурсу заплановані на 9 та 11 травня, а фінал – 13. Україну цьогоріч представлятиме колектив TVORCHI.

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