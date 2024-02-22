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Юлія Саніна та Тімур Мірошниченко стали ведучими нового шоу талантів

Юлія Саніна та Тімур Мірошниченко стали ведучими нового шоу талантів

Тімур Мірошниченко та Юлія Саніна / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Зірковий тандем разом вестиме проєкт "Україна неймовірних людей".

Уже 16 березня телеканал ТЕТ покаже унікальне та надсучасне шоу "Україна неймовірних людей", яке закохає глядачів у розмаїття незрівнянних талантів.

Це проєкт-натхнення, котрий щосуботи о 19:00 об'єднуватиме країну навколо незламних, сильних, сміливих і водночас надзвичайно талановитих людей. Тих, хто осяює шлях і дарує надію.

Ведучими проєкту про талановите й незламне покоління українців стали фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна і телеведучий Тімур Мірошниченко. Чарівний тандем, який встиг полюбитися єврофанам і всій країні.

"Серед нас є люди, схожі на світло, що осяює шлях. Своєю незламністю вони дають нам надію. Своїм прикладом – надихають вірити. Бо, попри усі нинішні випробування, вони готові дивувати та змінювати світ на краще своїм талантом", – прокоментували ведучі проєкту.

Тімур Мірошниченко та Юлія Саніна / ©
Тімур Мірошниченко та Юлія Саніна

"Україна неймовірних людей" – це шоу власної розробки телеканалу ТЕТ та креативної команди Big Brave Events. Його учасниками стали діти й дорослі з історіями, які повинні звучати, з талантами, котрі мають побачити всі.

Це музиканти, танцівники, акробати, художники, декламатори, ілюзіоністи, гімнасти та вокалісти, які долають труднощі, демонструють приклад незламності, розвиваються, рухаються вперед і світять яскраво на весь світ. Усі вони покажуть свої таланти в десятках номерів і позмагаються за місце у фінал, де переможець отримає грошовий приз на здійснення мрії. Щовипуску разом з глядачами в залі учасників оцінюватимуть запрошені зіркові гості й герої сьогодення, які несуть добро, об'єднують країну та представляють її на міжнародних аренах.

Не пропустіть велику прем'єру шоу, що здивує і доведе – таланти, що надихають, є серед нас. "Україна неймовірних людей" від 16 березня, щосуботи, о 19:00 на телеканалі ТЕТ.

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