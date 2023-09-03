Юлія Саніна та учасник "Голосу країни-13" приголомшили емоційним та чуттєвим дуетом

На "Голос країни-13" прийшов енергетик Володимир Удовенко, аби продемонструвати свої вокальні вміння та підкорити тренерів.

Вокаліст обрав хіт гурту The Hardkiss "Прірва". Тренерка Юлія Саніна була неабияк приємно здивована почути власний трек на проєкті, тож натиснула червону кнопку. Одночасно зі співачкою крісло розвернув і Артем Пивоваров.

Володимир Удовенко / Фото: скриншот з відео

"Мені дуже приємно було почути пісню гурту The Hardkiss. Звісно, завжди трішечки страшно, коли її виконує хтось, тому що пісні гурту The Hardkiss – вони дуже складні. Вони складні і вокально, і емоційно. Мені приємно, що ви обрали нашу пісню. Ви впоралися з нею, зробили її по-своєму, зробили дуже круто. Мені дуже подобається ваш тембр голосу. Я вважаю, що на нашій сцені українській не вистачає таких драматичних, глибоких голосів. От ви саме такий голос", - поділилася Саніна.

Володимир Удовенко та Юлія Саніна / Фото: скриншот з відео

Артем Пивоваров розумів, до якої команди піде Володимир Удовенко. Однак все ж спробував поборотися за учасника. Він запропонував вокалісту заспівати в дуеті з Юлією Саніною, аби вони зрозуміли, чи зможуть разом працювати. Дует учасника та тренерки був неабияк емоційним та чуттєвим. Врешті, Удовенко остаточно зрозумів, що його наставницею буде саме Саніна.

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