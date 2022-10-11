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Юлія Саніна у день народження звернулася з проханням до фанів: "Більше нічого не має значення"

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Юлія Саніна у день народження звернулася з проханням до фанів: "Більше нічого не має значення"

Фото: instagram.com/the_hardkiss

Фронтвумен гурту The Hardkiss святкує свій 32-й день народження.

Співачка Юлія Саніна звернулася до своїх шанувальників із одним єдиним бажанням. 

Сьогодні, 11 жовтня, фронтвумен гурту The Hardkiss виповнилося 32 роки. Однак свято зіпсувала війна в Україні, а також ракетні обстріли окупантів по всій країні. 

Ці події також залишили свій відбиток на емоційному стані Юлії. Замість щасливих моментів у своєму Instagram виконавиця оприлюднила моторошні фото постраждалих від ворожої атаки міст. 

"Ще один день масованого обстрілу і терору по всій території України. Більше нічого для мене не має значення сьогодні. Болить "в усіх областях", - поділилася Саніна. 

У свій день народження співачка звернулася до шанувальників із єдиним проханням. 

"Якщо любите мене - задонатьте ще разок на ЗСУ. А я загадаю сьогодні нашу найскорішу перемогу і болюче покарання усім причетним до цього хорору", - попросила Юлія. 

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Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
1531
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