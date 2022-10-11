Юлія Саніна у день народження звернулася з проханням до фанів: "Більше нічого не має значення"

Співачка Юлія Саніна звернулася до своїх шанувальників із одним єдиним бажанням.

Сьогодні, 11 жовтня, фронтвумен гурту The Hardkiss виповнилося 32 роки. Однак свято зіпсувала війна в Україні, а також ракетні обстріли окупантів по всій країні.

Ці події також залишили свій відбиток на емоційному стані Юлії. Замість щасливих моментів у своєму Instagram виконавиця оприлюднила моторошні фото постраждалих від ворожої атаки міст.

"Ще один день масованого обстрілу і терору по всій території України. Більше нічого для мене не має значення сьогодні. Болить "в усіх областях", - поділилася Саніна.

У свій день народження співачка звернулася до шанувальників із єдиним проханням.

"Якщо любите мене - задонатьте ще разок на ЗСУ. А я загадаю сьогодні нашу найскорішу перемогу і болюче покарання усім причетним до цього хорору", - попросила Юлія.

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