Юлія Саніна у день народження звернулася з проханням до фанів: "Більше нічого не має значення"

Фронтвумен гурту The Hardkiss святкує свій 32-й день народження.
Співачка Юлія Саніна звернулася до своїх шанувальників із одним єдиним бажанням.
Сьогодні, 11 жовтня, фронтвумен гурту The Hardkiss виповнилося 32 роки. Однак свято зіпсувала війна в Україні, а також ракетні обстріли окупантів по всій країні.
Ці події також залишили свій відбиток на емоційному стані Юлії. Замість щасливих моментів у своєму Instagram виконавиця оприлюднила моторошні фото постраждалих від ворожої атаки міст.
"Ще один день масованого обстрілу і терору по всій території України. Більше нічого для мене не має значення сьогодні. Болить "в усіх областях", - поділилася Саніна.
У свій день народження співачка звернулася до шанувальників із єдиним проханням.
"Якщо любите мене - задонатьте ще разок на ЗСУ. А я загадаю сьогодні нашу найскорішу перемогу і болюче покарання усім причетним до цього хорору", - попросила Юлія.
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