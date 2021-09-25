Юлія Саніна у купальнику показала, як відпочивала з родиною на морі

Юлія Саніна у купальнику показала, як відпочивала з родиною на морі

Зірка показала фото, зроблені влітку.

Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна не часто ділиться з шанувальниками сімейними світлинами.

Однак, цього разу зірка у своєму Instagram показала, як вона разом зі своєю родиною проводила час влітку. На фото видно, як Юлія з чоловіком та сином відпочивають в теплій країні.

Юлія Саніна / instagram.com/the_hardkiss

Вони милувалися гарними краєвидами, фотографувались на гірському тлі та плавали в морі. На одній світлині артистка показала, як вона ніжиться в теплій морській воді в жовтому купальнику. До речі, у Юлії апетитні сідниці.

Юлія Саніна плаває у морі / instagram.com/the_hardkiss

"Літні флешбеки", - коротко підписала допис зірка.

Чоловік Юлії Саніної разом з сином / instagram.com/the_hardkiss

Схоже, прохолодними осінніми днями артистка сумує за літнім відпочинком. Де саме були зроблені фото, знаменитість вирішила залишити в таємниці.

Нагадаємо, нещодавно Ірина Сопонару у червоному купальнику показала струнку фігуру. Акторка похизувалася довгими ніжками.

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