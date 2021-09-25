Юлія Саніна у купальнику показала, як відпочивала з родиною на морі

Зірка показала фото, зроблені влітку.
Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна не часто ділиться з шанувальниками сімейними світлинами.
Однак, цього разу зірка у своєму Instagram показала, як вона разом зі своєю родиною проводила час влітку. На фото видно, як Юлія з чоловіком та сином відпочивають в теплій країні.
Вони милувалися гарними краєвидами, фотографувались на гірському тлі та плавали в морі. На одній світлині артистка показала, як вона ніжиться в теплій морській воді в жовтому купальнику. До речі, у Юлії апетитні сідниці.
"Літні флешбеки", - коротко підписала допис зірка.
Схоже, прохолодними осінніми днями артистка сумує за літнім відпочинком. Де саме були зроблені фото, знаменитість вирішила залишити в таємниці.
Нагадаємо, нещодавно Ірина Сопонару у червоному купальнику показала струнку фігуру. Акторка похизувалася довгими ніжками.