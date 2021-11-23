Юлія Саніна відповіла, як чоловік реагує на її яскраві сценічні образи

Юлія Саніна відповіла, як чоловік реагує на її яскраві сценічні образи

Зірка полюбляє одягнути на концерт навіть відверте вбрання.

Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна вирішила повідповідати на запитання своїх підписників.

Зокрема, в Instagram-stories у неї поцікавилися, як чоловік, Вал Бебешко, реагує на її яскраві та іноді відверті сценічні образи. Юлія говорить, що коханий вже звик.

Втім, артистка зізнається, їй більше подобається, що чоловік засипає її компліментами, коли вона без сценічного образу.

Юлія Саніна та Вал Бебешко / instagram.com/the_hardkiss

"Всі до всього звикають. Мені більше подобаються його компліменти тоді, коли я без образу. І він досить часто їх проговорює", - поділилася зірка.

Зазначимо, Юлія Саніна та Вал Бебешко - міцна та щаслива сім’я. Вони проводять багато часу разом. Окрім того, зіркове подружжя грає в одному музичному колективі - The Hardkiss.

Юлія та Вал виховують 6-річного сина Данила.

Читайте також: