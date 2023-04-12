Юлія Саніна відверто розповіла про кризу та ревнощі у стосунках з чоловіком: "Просто жах якийсь"

Фронтвумен українського гурту The Hardkiss Юлія Саніна пригадала, як у їхніх з чоловіком Валом Бебком стосунках сталася криза.

Зокрема, у шлюбі пари почалися негаразди після народження сина. За словами Юлії, вони з чоловіком тоді ледь не розлучилися.

"Тоді було так тяжко у стосунках і так небезпечно, що я не хочу повторити це зараз", - пригадала Саніна у проєкті "Ближче до зірок".

Юлія Саніна з чоловіком / Фото: Андрій Максимов

Утім подружжя розуміло, що їм треба знаходити спільну мову, адже на їхніх взаєминах багато чого тримається. Кризу парі допомогли подолати відверті розмови одне з одним.

"На наших з Валом стосунках тримається все: гурт, дім, сім'я. Ми над цим працюємо в першу чергу", - поділилася Юлія.

До речі, виконавиця зізналась, що вона неабияк ревнує чоловіка. Як говорить артистка, з одного боку ревнощі – це навіть корисно, однак з іншого – над ними треба працювати, аби вони не псували стосунки.

Юлія Саніна з чоловіком / Фото: instagram.com/the_hardkiss

"Я дуже ревнива, це просто жах якийсь. Це навіть і добре інколи для стосунків, тому що це освіжає. Ти розумієш, що їх можна втратити, треба бути якоюсь лагіднішою. Треба якось підтримувати вогонь", - додала артистка.

Нагадаємо, нещодавно Юлія Саніна з'явилася на обкладинці британського The Times. Також артистка розповіла, як колектив The Hardkiss створює пісні під час війни.

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