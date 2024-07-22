Юлія Саніна вперше за час війни показалася з 8-річним сином і здивувала, як він змінився

До цього артистка тривалий час не ділилася знімками з Данилом.
Лідерка гурту The Hardkiss, співачка та ведуча Юлія Саніна вперше за час війни показала свого 8-річного сина від чоловіка, продюсера та гітариста Вала Бебка.
Так, у фотоблогу артистка взагалі не ділилася сімейним контентом. Якщо ж до повномасштабної війни в співачки можна було помітити знімок із чоловіком або сином, то зараз — взагалі ні. Однак Саніна нарешті зробила виняток.
В Instagram зірка показала, як минає її літо. На одному з фото Юлія Саніна позувала на тлі мальовничого краєвиду, обійнявшись із 8-річним Данилом. Кадр був зроблений за кордоном, у коментарях користувачі припустили, що це була Іспанія.
Також прихильники співачки зазначили, що Данило вже помітно підріс та неабияк змінився. Окрім того, вони попросили побільше тішити їх сімейним контентом.
Нагадаємо, нещодавно співачка Тіна Кароль показала рідкісні кадри з сином. Артистка розсекретила, як із 15-річним Веніаміном розважалася у Львові.
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