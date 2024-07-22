Юлія Саніна вперше за час війни показалася з 8-річним сином і здивувала, як він змінився

До цього артистка тривалий час не ділилася знімками з Данилом.

Лідерка гурту The Hardkiss, співачка та ведуча Юлія Саніна вперше за час війни показала свого 8-річного сина від чоловіка, продюсера та гітариста Вала Бебка.

Так, у фотоблогу артистка взагалі не ділилася сімейним контентом. Якщо ж до повномасштабної війни в співачки можна було помітити знімок із чоловіком або сином, то зараз — взагалі ні. Однак Саніна нарешті зробила виняток.

В Instagram зірка показала, як минає її літо. На одному з фото Юлія Саніна позувала на тлі мальовничого краєвиду, обійнявшись із 8-річним Данилом. Кадр був зроблений за кордоном, у коментарях користувачі припустили, що це була Іспанія.

Юлія Саніна з сином / Фото: instagram.com/the_hardkiss

Також прихильники співачки зазначили, що Данило вже помітно підріс та неабияк змінився. Окрім того, вони попросили побільше тішити їх сімейним контентом.

Нагадаємо, нещодавно співачка Тіна Кароль показала рідкісні кадри з сином. Артистка розсекретила, як із 15-річним Веніаміном розважалася у Львові.

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