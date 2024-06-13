Юлія Саніна вперше заговорила про проблеми в The Hardkiss і чому в Україні виступає без чоловіків

За кордоном колектив дає концерти у повному складі, натомість в українських містах артистка виступає з сольною програмою.

Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна вперше заговорила про проблеми в колективі та пояснила, чому в Україні виступає без музикантів-чоловіків.

Так, артистка активно давала концерти в українських містах. Утім, Саніна виступає з сольною програмою Special Kiss. Звісно ж, у прихильників The Hardkiss виникло чимало запитань — а де ж чоловічий склад гурту.

У коментарі "Люкс ФМ" виконавиця пояснила, що тур Special Kiss – це її бачення творчості колективу. Окрім того, за роки існування гурту Юлії Саніній здалося, що вона злилася з іншими учасниками. Тож виконавиця спробувала зробити щось власне. Щоправда, артистка не впевнена, чи буде ще так виступати, адже під час повномасштабної війни з постійними тривогами та обстрілами це досить небезпечно.

Юлія Саніна / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Юлія Саніна також зізналась, що інші учасники гурту були проти її сольного туру Україною, утім, співачка лише додала: "Не заважають – і на цьому дякую".

Артистка також зізналась, що в The Hardkiss нині непростий період. Утім, знаменитість не стала вдаватися в подробиці, які саме проблеми виникли в колективі. До речі, вже восени The Hardkiss вирушає до США з благодійними концертами. Колектив виступатиме у повному складі.

The Hardkiss / Фото: instagram.com/the_hardkiss

Нагадаємо, під час концерту в Житомирі Юлія Саніна здивувала неочікуваним дуетом. Артистка заспівала з 9-річною прихильницею пісню "Вільна".

Читайте також: