Юлія Саніна з чоловіком і сином показалася за кордоном: як вони розважаються

Родина обрала активне дозвілля.
Лідерка гурту The Hardkiss, співачка та ведуча Юлія Саніна з родиною поїхала у відпустку.
Зірка разом з чоловіком Валерієм Бебком і їхнім сином Данею насолоджуються горами за кордоном. Юлія у фотоблогу похизувалася, що вони обрали для себе активні зимові розваги. Зокрема, покаталися небезпечними схилами на лижах і сноуборді. Виконавиця на щасливих фото також показалася з коханим, який уже тривалий час проживає поза межами України.
Крім того, знаменитість показала майстерне катання Дані, який до цього майже не катався на лижах: "Мавпочка вдруге в житті стоїть на лижах, а вже краще за мене".
"Так давно не бачилися", — написала Саніна під фото.
Зі свого боку, у коментарях шанувальники розділилися на два табори. Одні засипали співачку компліментами, а інші натомість дорікнули їй за щасливе життя за кордоном.
- На мою думку, ви робите помилку. Градус напруження суспільства занадто високий, можна обнулити карʼєру в Україні необережними кроками
- Яка краса! Сумували за вами
- Не всі родини можуть собі дозволити розкіш бути на відпочинку за кордоном повною родиною
- Дуже кінематографічно
Нагадаємо, нещодавно гурт The Hardkiss скасував свій концерт в НСК "Олімпійський". Крім того, солістка Юлія Саніна оголосила про гастрольну паузу.
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