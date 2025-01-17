Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Юлія Саніна з чоловіком і сином показалася за кордоном: як вони розважаються

Юлія Саніна з чоловіком і сином показалася за кордоном: як вони розважаються

Юлія Саніна з чоловіком і сином показалася за кордоном: як вони розважаються

Юлія Саніна з чоловіком / Фото: instagram.com/the_hardkiss

Родина обрала активне дозвілля.

Лідерка гурту The Hardkiss, співачка та ведуча Юлія Саніна з родиною поїхала у відпустку.

Зірка разом з чоловіком Валерієм Бебком і їхнім сином Данею насолоджуються горами за кордоном. Юлія у фотоблогу похизувалася, що вони обрали для себе активні зимові розваги. Зокрема, покаталися небезпечними схилами на лижах і сноуборді. Виконавиця на щасливих фото також показалася з коханим, який уже тривалий час проживає поза межами України.

Юлія Саніна з чоловіком і сином на відпочинку / © instagram.com/the_hardkiss
Юлія Саніна з чоловіком і сином на відпочинку / Фото: instagram.com/the_hardkiss
Юлія Саніна з чоловіком і сином на відпочинку / © instagram.com/the_hardkiss
Юлія Саніна з чоловіком і сином на відпочинку / Фото: instagram.com/the_hardkiss
Юлія Саніна з чоловіком і сином на відпочинку / © instagram.com/the_hardkiss
Юлія Саніна з чоловіком і сином на відпочинку / Фото: instagram.com/the_hardkiss

Крім того, знаменитість показала майстерне катання Дані, який до цього майже не катався на лижах: "Мавпочка вдруге в житті стоїть на лижах, а вже краще за мене".

Юлія Саніна з чоловіком і сином на відпочинку / © instagram.com/the_hardkiss
Юлія Саніна з чоловіком і сином на відпочинку / Фото: instagram.com/the_hardkiss
Юлія Саніна з чоловіком і сином на відпочинку / © instagram.com/the_hardkiss
Юлія Саніна з чоловіком і сином на відпочинку / Фото: instagram.com/the_hardkiss

"Так давно не бачилися", — написала Саніна під фото.

Зі свого боку, у коментарях шанувальники розділилися на два табори. Одні засипали співачку компліментами, а інші натомість  дорікнули їй за щасливе життя за кордоном.

  • На мою думку, ви робите помилку. Градус напруження суспільства занадто високий, можна обнулити карʼєру в Україні необережними кроками
  • Яка краса! Сумували за вами
  • Не всі родини можуть собі дозволити розкіш бути на відпочинку за кордоном повною родиною
  • Дуже кінематографічно

Нагадаємо, нещодавно гурт The Hardkiss скасував свій концерт в НСК "Олімпійський". Крім того, солістка Юлія Саніна оголосила про гастрольну паузу.

Читайте також:

Юлія Саніна засвітилася з чоловіком за кордоном під час концертного туру

Юлія Саніна засвітилася з чоловіком за кордоном під час концертного туру

Повʼязані теми:

Наступна публікація