Юлія Саніна з чоловіком і сином показалася за кордоном: як вони розважаються

Лідерка гурту The Hardkiss, співачка та ведуча Юлія Саніна з родиною поїхала у відпустку.

Зірка разом з чоловіком Валерієм Бебком і їхнім сином Данею насолоджуються горами за кордоном. Юлія у фотоблогу похизувалася, що вони обрали для себе активні зимові розваги. Зокрема, покаталися небезпечними схилами на лижах і сноуборді. Виконавиця на щасливих фото також показалася з коханим, який уже тривалий час проживає поза межами України.

Юлія Саніна з чоловіком і сином на відпочинку / Фото: instagram.com/the_hardkiss

Юлія Саніна з чоловіком і сином на відпочинку / Фото: instagram.com/the_hardkiss

Юлія Саніна з чоловіком і сином на відпочинку / Фото: instagram.com/the_hardkiss

Крім того, знаменитість показала майстерне катання Дані, який до цього майже не катався на лижах: "Мавпочка вдруге в житті стоїть на лижах, а вже краще за мене".

Юлія Саніна з чоловіком і сином на відпочинку / Фото: instagram.com/the_hardkiss

Юлія Саніна з чоловіком і сином на відпочинку / Фото: instagram.com/the_hardkiss

"Так давно не бачилися", — написала Саніна під фото.

Зі свого боку, у коментарях шанувальники розділилися на два табори. Одні засипали співачку компліментами, а інші натомість дорікнули їй за щасливе життя за кордоном.

На мою думку, ви робите помилку. Градус напруження суспільства занадто високий, можна обнулити карʼєру в Україні необережними кроками

Яка краса! Сумували за вами

Не всі родини можуть собі дозволити розкіш бути на відпочинку за кордоном повною родиною

Дуже кінематографічно

Нагадаємо, нещодавно гурт The Hardkiss скасував свій концерт в НСК "Олімпійський". Крім того, солістка Юлія Саніна оголосила про гастрольну паузу.

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