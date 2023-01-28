Юлія Саніна з вечірнім макіяжем та у зеленому светрі з'явилася в атмосферному кліпі The Hardkiss

Український гурт The Hardkiss на чолі з Юлією Саніною випустив емоційний кліп на композицію "Маяк".

Трек був написаний декілька років тому і в ньому йдеться про надію та боротьбу. Саме зараз ця пісня набула для українського слухача нового змісту. Вона задумувалася як балада, але трансформувалася у драйв.

"Це дуже енергійна пісня про надію. Надію, яку не можна втрачати навіть у найтемніші часи. Вона – як далекий маяк у темному морі. Кожному з нас потрібно знайти цей вогник та не випускати його з виду", - прокоментувала Саніна.

Режисером кліпу "Маяк" став креативний продюсер та музикант The Hardkiss Вал Бебко. Це відео гурт знімав під час благодійного туру на підтримку України 2022-го року.

"Ми взяли з собою на гастролі камеру та фільмували найяскравіші моменти. У цей темний час концерти та зустрічі зі слухачами надавали нам сили та підтримку, надихали на роботу, на нову музику. Захотілося запам'ятати та зафіксувати цей емоційний стан. Кліп ми присвятили нашим слухачам, які стали нам опорою та тим самим маяком", - додала Юлія.

Юлія Саніна, The Hardkiss

Нагадаємо, раніше фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна показалася без макіяжу на селфі, яке зробила у потягу.

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