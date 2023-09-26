Юлія Саніна зачарувала рідкісними світлинами зі своїми батьками, на яких дуже схожа

Тренерка "Голосу країни-13" Юлія Саніна показала своїх батьків на рідкісних кадрах.

Світлинами разом з рідними фронтвумен гурту The Hardkiss поділилася на своїй сторінці в Instagram. Саніна разом з батьками влаштувала гарну вуличну фотосесію.

На одній зі світлин співачка позувала з батьками, сидячи на траві. Юлія з мамою обійняли батька, який присів посередині, та усі усміхалися на камеру.

Юлія Саніна з батьками / Фото: instagram.com/the_hardkiss

Шанувальники відмітили, що Юлія дуже схожа на свої батьків, особливо на тата: "Видно, в кого ви така гарна", "Татова усмішка", "Ви дуже схожі на батька", "Одразу видно щасливу родину".

Також виконавиця показала романтичний кадр своїх батьків, де вони стоять обійнявшись серед дерев.

Батьки Юлії Саніної / Фото: instagram.com/the_hardkiss

У публікації співачка порадила своїм шанувальникам не нехтувати можливістю та частіше робити спільні кадри зі своїми рідними.

"Фотографуйте більше своїх найрідніших. Це єдина можливість зупинити час. Наша пам’ять достатньо крихкий інструмент, щоб покладати на неї всі сподівання. Підчас цієї фотосесії фотограф розказав, що після повномасштабного вторгнення люди стали фотографуватися частіше, стали більше робити світлих романтичних і сімейних знімків. Такі теплі моменти, що стають нам опорою, хочеться запам'ятати на все життя", - написала Юлія.

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