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Юлія Саніна захопила стрункою фігурою в купальнику: "Тропікана-жінка"

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Юлія Саніна захопила стрункою фігурою в купальнику: "Тропікана-жінка"

Юлія Саніна / instagram.com/the_hardkiss

Артистка гайнула у відпустку.

Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна, попри низку проблем та загрозу скасування відпустки, все ж потрапила на омріяний відпочинок.

Так, артистка разом з чоловіком, креативним продюсером колективу Валом Бебком та 6-річним сином Данею відпочивають біля океану. У фотоблогу знаменитість поділилася першими кадрами з острову. Зокрема, зірка продемонструвала струнку фігуру в купальнику з анімалістичним принтом.

Юлія Саніна / © instagram.com/the_hardkiss
Юлія Саніна / instagram.com/the_hardkiss

Поки що виконавиця не розсекретила, де саме відпочиває з найріднішими.

Юлія Саніна / © instagram.com/the_hardkiss
Юлія Саніна / instagram.com/the_hardkiss

Тим часом, користувачі залишають під публікацією низку приємних слів.

  • Юлія як сонечко- така ж яскрава і тепла
  • Тропікана-жінка
  • Ідеальна
  • Ти вогонь

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