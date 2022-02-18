Юлія Саніна захопила стрункою фігурою в купальнику: "Тропікана-жінка"

Артистка гайнула у відпустку.
Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна, попри низку проблем та загрозу скасування відпустки, все ж потрапила на омріяний відпочинок.
Так, артистка разом з чоловіком, креативним продюсером колективу Валом Бебком та 6-річним сином Данею відпочивають біля океану. У фотоблогу знаменитість поділилася першими кадрами з острову. Зокрема, зірка продемонструвала струнку фігуру в купальнику з анімалістичним принтом.
Поки що виконавиця не розсекретила, де саме відпочиває з найріднішими.
Тим часом, користувачі залишають під публікацією низку приємних слів.
- Юлія як сонечко- така ж яскрава і тепла
- Тропікана-жінка
- Ідеальна
- Ти вогонь
Читайте також: