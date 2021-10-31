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Юлія Саніна зізналась, який коштовний подарунок їй зробив чоловік на річницю весілля

Юлія Саніна зізналась, який коштовний подарунок їй зробив чоловік на річницю весілля

Юлія Саніна та Катерина Осадча / instagram.com/svitsketv

Також артистка розповіла, як святкувала день народження.

Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна нещодавно святкувала річницю свого весілля.

Так, минуло 10 років відтоді, як вони з чоловіком одружилися. Хоч закохані й не полюбляють обмінюватися подарунками, та з цієї нагоди вони вирішили потішити одне одного. Юлія зізналась "Світському життю", що подарувала чоловіку їхній весільний фільм, який вони довго не могли змонтувати. А от Вал -коштовності.

Юлія Саніна та Вал Бебко у день весілля / © instagram.com/val_bebko
Юлія Саніна та Вал Бебко у день весілля / instagram.com/val_bebko

"Вал подарував Тіффані. В мене тепер є прикраса від Тіффані дуже красива. Я взагалі не знала, що він мені готує. А й не очікувала, бо це дорого. Це така прикраса на все життя. Вона потім може передаватися онукам. А може ще й донька колись буде", - поділилася артистка.

До речі, нещодавно Юлія святкувала свій день народження. Вона якраз того дня з гуртом виступала в Миколаєві. Як говорить співачка, вона була приємно здивована.

"Люди підготувалися. Там був і флешмоб. Люди підіймали плакати з привітаннями. Флешмоб створили й мої хлопці. Вони вийшли з тортиком прямо на сцену, а я цього не бачила", - розповіла зірка.

Втім, артистка говорить, що не любить святкувати свій день народження. Вона зізнається, що дня неї це просто дата, коли вона стає на рік дорослішою.

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