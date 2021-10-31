Юлія Саніна зізналась, який коштовний подарунок їй зробив чоловік на річницю весілля

Також артистка розповіла, як святкувала день народження.

Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна нещодавно святкувала річницю свого весілля.

Так, минуло 10 років відтоді, як вони з чоловіком одружилися. Хоч закохані й не полюбляють обмінюватися подарунками, та з цієї нагоди вони вирішили потішити одне одного. Юлія зізналась "Світському життю", що подарувала чоловіку їхній весільний фільм, який вони довго не могли змонтувати. А от Вал -коштовності.

Юлія Саніна та Вал Бебко у день весілля / instagram.com/val_bebko

"Вал подарував Тіффані. В мене тепер є прикраса від Тіффані дуже красива. Я взагалі не знала, що він мені готує. А й не очікувала, бо це дорого. Це така прикраса на все життя. Вона потім може передаватися онукам. А може ще й донька колись буде", - поділилася артистка.

До речі, нещодавно Юлія святкувала свій день народження. Вона якраз того дня з гуртом виступала в Миколаєві. Як говорить співачка, вона була приємно здивована.

"Люди підготувалися. Там був і флешмоб. Люди підіймали плакати з привітаннями. Флешмоб створили й мої хлопці. Вони вийшли з тортиком прямо на сцену, а я цього не бачила", - розповіла зірка.

Втім, артистка говорить, що не любить святкувати свій день народження. Вона зізнається, що дня неї це просто дата, коли вона стає на рік дорослішою.

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