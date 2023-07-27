Юлія Саніна зізналася, що перш ніж стати тренеркою "Голосу країни-13", вона пройшла кастинг

Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна поділилася історією, як стала тренеркою нового, європейського сезону проєкту "Голос країни-13".

Співачка завітала до студії "Сніданку з 1+1" та розповіла, що перш ніж сісти в омріяне червоне крісло, вона проходила кастинг на роль тренера:

" Я дуже давно мріяла про крісло тренера "Голосу країни". Кожного разу я думала: ну чому не я, скільки можна? Тому звісно я з першої хвилини розмови сказала "Так". Потім я проходила кастинг на роль тренера і вже після всіх особливостей проєкту все вдалося. Тобто все було дуже серйозно, одного "Так" недостатньо, щоб стати тренером. Це дуже масштабний проєкт в якому кожен тренер повинен довести, що він гідний зайняти це легендарне червоне крісло", - розповіла Саніна.

Юлія Саніна, "Голос країни-13" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Також зірка ексклюзивно заспівала рядок з саундтреку європейського сезону проєкту "Голосу країни". Зазначимо, що він лунатиме на пероні вокзалу, коли з нього вирушатиме брендований потяг Укрзалізниці під назвою "Голос країни", який курсуватиме маршрутом Київ-Хелм.

Саніна також запропонувала телеглядачам дописати останню четверту фразу у саундтреці:

"Коли важкі часи приходять знов/ Коли тривогу розганяють шпальти/ Я все одно вірю людям/ Вірю в любов Вірю, що…" Пропоную нашим глядачам придумати продовження четвертої фрази. Напишіть коментарях у соцмережах проєкту та телеканалу "1+1 Україна" у що ще треба вірити, окрім людей та любові", – каже Юлія Саніна.

Також артистка додала, що вже активно готується до знімань "Голосу країни".

"Я вже почала активно комунікувати з аудиторією. Десь протягом місяця я викладаю відео для вокалістів з порадами, адже на мене підписано дуже багато музикантів і вокалістів і хто знає, може на мене підписані і майбутні учасники "Голосу країни-13". Мені дуже хочеться допомагати і демонструвати ту музику, на якій я зростала як музикант. Я мрію, щоб в моїй команді були саме вокалісти, адже я вважаю на нашій сцені малувато співачок та співаків з цікавими тембрами", - каже Юлія.

Нагадаємо, що раніше тренерів "Голосу країни-13" Надю Дорофєєву, Артема Пивоварова, Івана Клименка та Юлію Саніну заскочили на залізничному вокзалі у Києві. Зірки знімалися у новому промо-ролику до європейського сезону проєкту.

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