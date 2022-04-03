Юлія Саніна в 10 років

Юлія Саніна зворушила рідкісним відео, де 10-річна співає молитву про Україну

Артистка вдалася до спогадів.

Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна поділилася рідкісним архівним відео зі свого дитинства.

На сторінці в Facebook виконавиця запостила ролик, на якому вона 10-річна співає на сцені композицію-молитву про Україну. Вона постала із каре та чубчиком. А одягнена майбутня зірка в синьо-жовтий костюм, який символізує прапор України.

Пісня сьогодні як ніколи актуальна:

Дай нам, Боже, миру, я тебе благаю

Щоб не знали діти лиха у житті

Землю цю не залишай, бо для нас вона єдина, наша Україна Юля Саніна, 10 років Опубліковано THE HARDKISS Субота, 2 квітня 2022 р.

"Землю цю не залишай, бо для нас вона єдина, наша Україна! Юля Саніна, 10 років", – прокоментувала зірка.

У відповідь прихильники співачки запропонували у коментарях зараз перезаписати цю пісню:

Роки йдуть, а ми все звертаємося до Господа за Україну знову і знову... Можливо саме тому вона була, є і буде. Борітеся і поборите... P.S. Заспівано, як завжди, гарно і звучить актуально сьогодні як ніколи

Чарівний голос чарівної україночки! Браво!

Можна записати цю пісню знову, вже дорослою. Буде актуальною дуже багато років

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