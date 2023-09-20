Юлія Верба, Даша Квіткова, Саша Бо та інші: фото блогерів до та після популярності

Відомі українські блогери на початку своєї кар'єри мали зовсім інший вигляд, аніж зараз.

Деякі знаменитості вдалися до уколів краси, деякі лягли під ніж пластичного хірурга, а деякі лише змінили зачіску та схудли.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує подивитися, який вигляд мали відомі блогери до популярності та що з ними сталося зараз.

Саша Бо

Блогерка почала активно вести соцмережі від 2016 року. Саме тоді вона народила першого сина Данила та розповідала своїм підписникам про материнство, здоров'я, красу, а також про своє життя загалом. За цей час знаменитість стала шалено популярною. У Саші Бо майже два мільйони підписників, а її аудиторія постійно збільшується. Зовнішність Саші теж неабияк змінилася. Блогерка неодноразово лягала під ніж пластичного хірурга.

Саша Бо

Даша Квіткова

Блогерка Даша Квіткова з приходом популярності кардинально змінила зовнішній вигляд. Знаменитість почала фарбувати волосся в блонд. Даша кардинально схудла та накачала своє тіло. Окрім того, Квіткова змінила й стиль одягу. До речі, до пластичних операцій блогерка теж вдавалася. Зокрема, вона робила ринопластику.

Даша Квіткова

Юлія Верба

Блогерка почала активно розвивати свій блог 2017 року. Вона розповідала про своє життя та показувала підписникам, як минають її дні. Врешті, з роками Юлія стала українською блогеркою-мільйонницею. До популярності Верба не вдавалася до процедур краси. З роками ж Юлія збільшила губи, зробила накладні вії та наростила волосся, колір якого час від часу змінює.

Юлія Верба

Олександр Волошин

Блогер спочатку заробляв тим, що продавав кросівки. Утім, згодом він почав активно вести свій блог та набрав чималу аудиторію підписників. Щоправда, досить часто Волошин вдається до хайпу, аби привернути увагу аудиторії. До популярності блогер мав темне коротке волосся та мускулясту статуру. З роками Олександр кардинально змінив стиль, пофарбував та відростив волосся, а також накачав тіло.

Олександр Волошин

Ігор Пустовіт

Відомий блогер з приходом популярності кардинально змінив зовнішній вигляд. Зокрема, Пустовіт неабияк схуд. Задля цього він чимало часу провів у спортзалі. Також Пустовіт відростив волосся та бороду. Якщо подивитися на фото блогера до та після популярності, то складається враження, ніби це дві різні людини.

Ігор Пустовіт

Олександр Заліско

Знаменитість неабияк прославився завдяки коротким гумористичним відео, які він публікував у соцмережах. Популярність Олександра стрімко росла і він став одним із перших відомих Instagram-блогерів України. З роками блогер кардинально змінився. Зокрема, він схуд, став накачаним та кардинально змінив зачіску. Окрім того, Заліско відростив бороду.

Олександр Заліско

Настя Покрещук

Блогерка прославилася тим, що вона зробила чимало пластичних операцій та кардинально змінила свій зовнішній вигляд. Загалом, якщо подивитися на фото Насті до популярності та після, то складається таке враження, ніби це дві різні людини.

Анастасія Покрещук / Фото: instagram.com/justqueen8888

Анна Трінчер

Спочатку Анна здобула славу завдяки акторській кар'єрі, а згодом співочій. Тим не менш, Анна активно розвиває свої соцмережі та займається блогерством. До популярності Трінчер мала трішки інший вигляд, аніж зараз. Знаменитість яскраво фарбується. Анна помітно збільшила губи. Блогерка також лягала під ніж пластичного хірурга та збільшила розмір грудей.

Анна Трінчер

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