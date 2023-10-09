Юлія Верба показала романтичні кадри з нареченим у ліжку та зізналася, коли покаже його обличчя

Знаменитість не поспішає показувати свого коханого.
Відома українська блогерка Юлія Верба поділилася новими романтичними кадрами зі своїм нареченим.
У сторіз в Instagram 20-річна зірка соцмереж опублікувала романтичні кадри, на яких ніжилася зі своїм коханим у ліжку. Закохані обіймалися та цілувалися на камеру. Щоправда, обличчя свого обранця Верба знову прикрила емоджи у вигляді серця.
У підписі до світлин Юлія відповіла, чи ще довго планує ховати нареченого від своїх підписників.
"Смайлики будуть довго, хіба вже на весіллі побачите", - жартома відповіла блогерка.
Нагадаємо, що зовсім нещодавно бойфренд Юлії освідчився. Радісною новиною блогерка поділилася з фанами та похизувалася романтичним сюрпризом і розкішною обручкою від коханого.
Вперше про стосунки із загадковим хлопцем Верба розповіла на початку липня цього року. До цього у дівчини були тривалі стосунки з відомим блогером Денисом Притулою, який до речі, днями також показав свою нову дівчину.
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