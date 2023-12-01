Юлія Верба зганьбилася "знанням" географії України і забула, де розташований Крим

Відома українська блогерка Юлія Верба осоромилася своїм незнанням географії України.

Знаменитість випадково стала учасницею опитування від блогерки Марії Паньків, яка розпитує перехожих на вулиці загальновідомі факти. Тож, Паньків поцікавилася у Верби скільки областей в Україні. На що 20-річна Юля відповіла:

"Боже, я не знаю. Це жах. Мені дуже соромно", - сказала блогерка.

Втім, врешті видала, що областей 25. Ведуча виправила її, що майже правильно. Адже в Україні 24 області. "І Крим. Значить 25!" – тоді додала Верба.

Коли ж у блогерки запитали, Крим – це яка область, вона відповіла: "Кримська, нє? Донецька?" – розгубилася Верба.

Тоді Паньків поправила блогерку, зауваживши, що Крим – це автономна республіка: "Ага, значить це вона собі окремо просто. Не область", - прояснила Верба.

Юлія Верба осоромилася знаннями географії України

Втім, блогерка виявилася більш обізнаною у знаннях заходу України, звідки вона родом. Верба назвала, що Ужгород – це Закарпатська область, а місто Луцьк розташоване у Волинській області. Також Юлія сходу відповіла, що місто Маріуполь – це Донецька область: "А як не знати!" – зауважила Верба.

Нагадаємо, раніше Юлія Верба показала, як кардинально змінила свій колір волосся. Знаменитість розпрощалася з блондом.

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