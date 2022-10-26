Юлія Юріна з РФ розповіла про отримання українського громадянства та про взаємини з батьками-росіянами

Екссолістка гурту YUKO, співачка Юлія Юріна за походженням є росіянкою.

Втім, ще дитиною Юля співала українські пісні і цікавилася фольклором. Попри те, що народилася Юлія Юрина на Кубані, що в Росії, дівчина вважає себе українкою. Про це виконавиця розповіла в програмі #Муз_Оборона.

"Я вважаю себе українкою! Народилася я в місті Анапа, на Кубані. Проте з дитинства співаю українські пісні. Я завжди вивчала українські традиції та фольклор і у свідомому віці, у 18 років, переїхала до України. 2012 року я поступила на кафедру фольклору та народно-пісенного співу в Києві", - поділилася Юріна.

Юлія Юріна

Та рідні Юлії залишилися жити в Росії. За словами артистки, вони відмовляються вірити у реальність війни та геноциду українців, які влаштувала їхня країна. З батьком Юлія не спілкується вже декілька років, а мама й бабуся вірять лише пропаганді агресора, а не словам рідної людини.

"З мамою та бабусею спілкуємося, але чомусь у них немає довіри моїм очам, є довіра лише російському телебаченню. Спочатку мама казала, що все не так однозначно, як ми підносимо, а коли у них відключили Instagram, стала говорити, що українці самі себе вбивають. В мене не завжди вистачає на це терпіння. Але в якийсь момент я відрізала все від себе. Коли вони телефонують, кажу просто: "Я жива. Нас обстрілюють, зараз повітряна тривога". Постійно проговорюю, що Росія нападає на Україну", - поділилася Юріна.

Юлія Юріна

2015 року Юлія вийшла заміж. На весілля до Києва приїхали її мама й бабуся. Родичі дуже хвилювалися, бо по російському телебаченню показували, що в Україні немає їжі, полиці в магазинах пусті. Аби змінити їхню думку, дівчина провела рідним екскурсію Києвом - показала найвизначніші місця, найбільші торгові центри. Це спрацювало, але, на жаль, ненадовго. Юріна запевняє - скільки б разів вона не намагалася переконати рідних у тому, що вони живуть у брехні - російське телебачення завжди її перемагало.

Юлія Юріна

Проте наполеглива дівчина продовжує нести людям правду та боротися за своє право на українське громадянство.

"Дуже хочу бути українкою не лише за свідомістю, а й за паспортом, але це зараз неможливо. 2018 року я змогла зробили лише посвідку на постійне проживання. Вона робилася 4 роки. А зараз війна, і є проблеми важливіші, ніж моя", - розповіла Юріна.

Від початку повномасштабного вторгнення росії до України співачка не словом, а ділом підтримує нашу країну - волонтерить, їздить на деокуповані території, дає благодійні концерти, створила власний курс фольклорної пісні, на якому вчить співати українські народні пісні.

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