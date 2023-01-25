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Юля Кавчук з "Холостяка-12" вперше показала свого хлопця-красунчика з Бразилії

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
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Час на прочитання
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Юля Кавчук з "Холостяка-12" вперше показала свого хлопця-красунчика з Бразилії

Юлія Кавчук / Фото: instagram.com/yuliya_kavchuk

Обранець дівчини - професійний футболіст.

Учасниця 12 сезону романтичного реаліті "Холостяк", де головним героєм був Алекс ТопольськийЮлія Кавчук після вильоту з шоу налагодила особисте життя.

Як ділилася раніше дівчина, під час повномасштабної війни вона  виїхала з України до Дубаї, де знайшла своє кохання. Кавчук почала зустрічатися з хлопцем з Бразилії, який професійно займається футболом.

Юлія Кавчук у Дубаї / © instagram.com/yuliya_kavchuk
Юлія Кавчук у Дубаї / Фото: instagram.com/yuliya_kavchuk

А днями Юлія наважилася поділитися своїм щастям і вперше опублікувала спільну фотографію з бойфрендом у сторіз своєї сторінки в Instagram. Кадр вона підписала: "Ну ладно… Може, завтра видалю. Я веселюсь, бо безробітна тепер, а він – працює. Вважаю, ідеально", - написала щаслива Кавчук.

Юлія Кавчук з бойфрендом / © instagram.com/yuliya_kavchuk
Юлія Кавчук з бойфрендом / Фото: instagram.com/yuliya_kavchuk

Нагадаємо, що окрім Юлії Кавчук після закінчення  проєкту "Холостяк" знайшла свою долю й акторка Вікторія Варлей. Вона поділилася, що у США вийшла заміж за чоловіка своєї мрії. При чому вони були знайомі ще до романтичного реаліті. Коханий Варлей живе у Маямі, проте його батьки – росіяни. Артистка розповіла, наскільки щаслива у своєму шлюбі та як її чоловік підтримує Україну.

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Дата публікації
Перегляди
13к
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