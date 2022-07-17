YUNA-2022: найкращою співачкою року стала Настя Каменських

Українська співачка Настя Каменських, вона ж NK, вже має одну статуетку головної музичної премії України.

У прямому ефірі одинадцятої церемонії премії YUNA-2022 було названо ім'я "Найкращої виконавиці року".

Так, володаркою статуетки цьогоріч стала співачка Настя Каменських, вона ж NK.

Настя Каменських

У цій номінації за статуетку також боролися alyona alyona, Надя Дорофєєва, Jerry Heil та Тіна Кароль.

Варто зауважити, що виконавиця вже не вперше отримує статуетку головної музичної премії України. 2019 року Каменських стала переможницею YUNA у номінації "Найкращий естрадний хіт".

Зазначимо, вже також стало відомо, хто став найкращим співаком року. Так, заповітну статуетку отримав Артем Пивоваров.

Нагадаємо, усі статуетки цьогоріч будуть продані на благодійному аукціоні в підтримку України.

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