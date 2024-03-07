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YUNA-2024: повний список номінантів музичної премії

YUNA-2024: повний список номінантів музичної премії

YUNA / Фото: Пресслужба премії YUNA

Цьогоріч співачка KOLA здивувала кількістю номінацій.

Організатори Національної музичної премії YUNA-2024 сьогодні, 7 березня, оголосили повний список номінантів.

Артисти поборються за омріяну статуетку у 9 категоріях. Цьогоріч справжнім відкриттям стала співачка KOLA. Зокрема, виконавиця має всі шанси отримати премію YUNA, адже вона опинилася у трьох номінаціях. Ба більше, у номінації "Найкращий дует/колаборація" артистка представлена у 4 із 5 кандидатів на перемогу.

Зазначимо, лауреатів обиратимуть у березні шляхом голосування. Організатори планують провести 13 урочисту церемонію вручення нагород YUNA в офлайн-форматі. Утім, чи буде це можливим, залежитиме від ситуації в країні.

Номінанти YUNA-2024:

"Найкращий альбом"

  • CHEEV - Noir
  • Джамала - QIRIM
  • Макс Барських – "Зорепад"
  • Артем Пивоваров – "Твої вірші, мої ноти (part 1)"
  • Ziferblat – "Перетворення"
Ziferblat / © instagram.com/ziferblat_band
Ziferblat / Фото: instagram.com/ziferblat_band

"Найкращий виконавець"

  • Макс Барських
  • SHUMEI
  • YAKTAK
  • Артем Пивоваров
Артем Пивоваров / © пресслужба каналу
Артем Пивоваров / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Найкращий дует/колаборація"

  • KOLA & ADAM – "Зорепади"
  • MamaRika & KOLA – "Люди"
  • SHUMEI & Злата Огнєвіч – "Буревіями"
  • YAKTAK & KOLA – "Порічка"
  • "Океан Ельзи" & KOLA – "Коли ми двоє"

"Найкраща виконавиця"

  • Надя Дорофєєва
  • Jerry Heil
  • Klavdia Petrivna
  • KOLA
  • Злата Огнєвіч
Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich
Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"Найкращий відеокліп"

  • Володимир Дантес – "Чуєш"
  • Макс Барських - Rich
  • SHUMEI & Злата Огнєвіч – "Буревіями"
  • "Антитіла" – "Фортеця Бахмут"

"Найкращий попгурт"

  • KADNAY
  • Kalush Orchestra
  • KAZKA
  • Latexfauna
  • TVORCHI
TVORCHI / ©
TVORCHI

"Відкриття року"

  • ADAM
  • ENLEO
  • Klavdia Petrivna
  • Максим Бородін
  • Ziferblat
Максим Бородін / © https://www.instagram.com/7borodin7
Максим Бородін / Фото: https://www.instagram.com/7borodin7

"Найкращий рокгурт"

  • KOZAK SYSTEM
  • The Hardkiss
  •  "Антитіла"
  • "Без Обмежень"
  • "Жадан і Собаки"
"Жадан і Собаки" / Фото: facebook.com/ZhadanDogs/

"Найкраща пісня":

  • Klavdia Petrivna – "Знайди мене"
  • SHUMEI & Злата Огнєвіч – "Буревіями"
  • YAKTAK & KOLA – "Порічка"
  • "Антитіла" – "Фортеця Бахмут"
  • Артем Пивоваров – "Маніфест"

Варто зазначити, що до списку номінантів потрапили музиканти та їхні музичні роботи, які вийшли у період від 1 січня до 31 грудня 2023 року.

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