YUNA-2024: повний список номінантів музичної премії

Організатори Національної музичної премії YUNA-2024 сьогодні, 7 березня, оголосили повний список номінантів.

Артисти поборються за омріяну статуетку у 9 категоріях. Цьогоріч справжнім відкриттям стала співачка KOLA. Зокрема, виконавиця має всі шанси отримати премію YUNA, адже вона опинилася у трьох номінаціях. Ба більше, у номінації "Найкращий дует/колаборація" артистка представлена у 4 із 5 кандидатів на перемогу.

Зазначимо, лауреатів обиратимуть у березні шляхом голосування. Організатори планують провести 13 урочисту церемонію вручення нагород YUNA в офлайн-форматі. Утім, чи буде це можливим, залежитиме від ситуації в країні.

Номінанти YUNA-2024:

"Найкращий альбом"

CHEEV - Noir

Джамала - QIRIM

Макс Барських – "Зорепад"

Артем Пивоваров – "Твої вірші, мої ноти (part 1)"

Ziferblat – "Перетворення"

Ziferblat / Фото: instagram.com/ziferblat_band

"Найкращий виконавець"

Макс Барських

SHUMEI

YAKTAK

Артем Пивоваров

Артем Пивоваров / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Найкращий дует/колаборація"

KOLA & ADAM – "Зорепади"

MamaRika & KOLA – "Люди"

SHUMEI & Злата Огнєвіч – "Буревіями"

YAKTAK & KOLA – "Порічка"

"Океан Ельзи" & KOLA – "Коли ми двоє"

"Найкраща виконавиця"

Надя Дорофєєва

Jerry Heil

Klavdia Petrivna

KOLA

Злата Огнєвіч

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"Найкращий відеокліп"

Володимир Дантес – "Чуєш"

Макс Барських - Rich

SHUMEI & Злата Огнєвіч – "Буревіями"

"Антитіла" – "Фортеця Бахмут"

"Найкращий попгурт"

KADNAY

Kalush Orchestra

KAZKA

Latexfauna

TVORCHI

TVORCHI

"Відкриття року"

ADAM

ENLEO

Klavdia Petrivna

Максим Бородін

Ziferblat

Максим Бородін / Фото: https://www.instagram.com/7borodin7

"Найкращий рокгурт"

KOZAK SYSTEM

The Hardkiss

"Антитіла"

"Без Обмежень"

"Жадан і Собаки"

"Жадан і Собаки" / Фото: facebook.com/ZhadanDogs/

"Найкраща пісня":

Klavdia Petrivna – "Знайди мене"

SHUMEI & Злата Огнєвіч – "Буревіями"

YAKTAK & KOLA – "Порічка"

"Антитіла" – "Фортеця Бахмут"

Артем Пивоваров – "Маніфест"

Варто зазначити, що до списку номінантів потрапили музиканти та їхні музичні роботи, які вийшли у період від 1 січня до 31 грудня 2023 року.

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