YUNA-2024: повний список номінантів музичної премії

Цьогоріч співачка KOLA здивувала кількістю номінацій.
Організатори Національної музичної премії YUNA-2024 сьогодні, 7 березня, оголосили повний список номінантів.
Артисти поборються за омріяну статуетку у 9 категоріях. Цьогоріч справжнім відкриттям стала співачка KOLA. Зокрема, виконавиця має всі шанси отримати премію YUNA, адже вона опинилася у трьох номінаціях. Ба більше, у номінації "Найкращий дует/колаборація" артистка представлена у 4 із 5 кандидатів на перемогу.
Зазначимо, лауреатів обиратимуть у березні шляхом голосування. Організатори планують провести 13 урочисту церемонію вручення нагород YUNA в офлайн-форматі. Утім, чи буде це можливим, залежитиме від ситуації в країні.
Номінанти YUNA-2024:
"Найкращий альбом"
- CHEEV - Noir
- Джамала - QIRIM
- Макс Барських – "Зорепад"
- Артем Пивоваров – "Твої вірші, мої ноти (part 1)"
- Ziferblat – "Перетворення"
"Найкращий виконавець"
- Макс Барських
- SHUMEI
- YAKTAK
- Артем Пивоваров
"Найкращий дует/колаборація"
- KOLA & ADAM – "Зорепади"
- MamaRika & KOLA – "Люди"
- SHUMEI & Злата Огнєвіч – "Буревіями"
- YAKTAK & KOLA – "Порічка"
- "Океан Ельзи" & KOLA – "Коли ми двоє"
"Найкраща виконавиця"
- Надя Дорофєєва
- Jerry Heil
- Klavdia Petrivna
- KOLA
- Злата Огнєвіч
"Найкращий відеокліп"
- Володимир Дантес – "Чуєш"
- Макс Барських - Rich
- SHUMEI & Злата Огнєвіч – "Буревіями"
- "Антитіла" – "Фортеця Бахмут"
"Найкращий попгурт"
- KADNAY
- Kalush Orchestra
- KAZKA
- Latexfauna
- TVORCHI
"Відкриття року"
- ADAM
- ENLEO
- Klavdia Petrivna
- Максим Бородін
- Ziferblat
"Найкращий рокгурт"
- KOZAK SYSTEM
- The Hardkiss
- "Антитіла"
- "Без Обмежень"
- "Жадан і Собаки"
"Найкраща пісня":
- Klavdia Petrivna – "Знайди мене"
- SHUMEI & Злата Огнєвіч – "Буревіями"
- YAKTAK & KOLA – "Порічка"
- "Антитіла" – "Фортеця Бахмут"
- Артем Пивоваров – "Маніфест"
Варто зазначити, що до списку номінантів потрапили музиканти та їхні музичні роботи, які вийшли у період від 1 січня до 31 грудня 2023 року.
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