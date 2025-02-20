YUNA-2025: повний список усіх номінантів музичної премії

Тріумфатором року може стати Артем Пивоваров, адже саме в нього найбільше номінацій.

Організатори Національної музичної премії YUNA-2025 нарешті оголосили усіх номінантів, які претендують на статуетку.

Офіційне представлення відбулося 19 лютого у центральному атріумі ТРЦ Gulliver. Усього представлено 12 номінантів. Тріумфатором року може стати співак Артем Пивоваров, саме він отримав три номінації. Також більше, аніж одну статуетку, можуть вибороти Надя Дорофєєва та Дмитро Монатік.

Загалом, сама урочиста церемонія відбудеться 23 квітня в "Жовтневому палаці". Саме тоді стане відомо, хто отримає омріяні статуетки за музичні досягнення за 2024 рік. Поки ж редакція сайту ТСН.ua пропонує ознайомитися з повним списком номінантів.

Номінанти YUNA-2025

"Найкращий виконавець"

Макс Барських

MONATIK

Parfeniuk

YAKTAK

Артем Пивоваров

"Найкраща виконавиця"

Надя Дорофєєва

Jerry Hell

Klavdia Petrivna

KOLA

Тіна Кароль

"Найкращий попгурт"

ADAM

Chico & Qatoshi

KAZKA

MOLODI

TVORCHI

TVORCHI

"Відкриття року"

Domiy

FlЇNKA

GRISANA

Victoria Niro

хейтспіч

"Найкраща пісня"

alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria

Надя Дорофєєва & LEBIGA — "А я все плакала"

MONATIK — "A що?"

Parfeniuk — "Врубай"

Артем Пивоваров & Klavdla Petrivna — "Барабан"

"Найкращий дует/колаборація"

alyona alyona & Jerry Heil —Teresa & Maria

Надя Дорофєєва & LEBIGA — "А я все плакала"

Артем Пивоваров & Klavdia Petrivna — "Барабан"

Крихітка & хейтспіч — "Під весняним дощем"

Тіна Кароль & SHUMEI — "Дзвони"

"Найкращий хіп-хоп хіт"

alyona alyona — "Taто"

Parfeniuk — "Врубай"

YARMAK — "ВАВИЛОН"

Міша Крупін — "Пароль"

THMK & Ріаnобой — "Легенди"

"Найкращий альбом"

Надя Дорофєєва — Heartbeat

Klavdia Petrivna — "Їде дах"

Parfeniuk — "Врубай"

Артем Пивоваров — "Твої Вірші, Мої Ноти РТ.2"

"Океан Ельзи" — "Той день"

"Найкраще концертне шоу"

Надя Дорофєєва — шоу HEARTBEAT

Klavdia Petrivna — сольне шоу

KOLA — шоу "Бути простим"

Артем Пивоваров — шоу "Вірність. Стійкість. Гідність"

"Океан Ельзи" — серія концертів "Той день"

"Океан Ельзи"

"Найкраща пісня до фільму"

ADAM — "Говорили і курили" ("Я, Побєда і Берлін")

BAH.ROMA — "Квітень" ("Буча")

MONATIK — "Старі фотографії" ("Я, Побєда і Берлін")

Злата Огнєвіч — "Пташка" ("Конотопська відьма")

"Без Обмежень" — "Мовчати" ("Я, Побєда і Берлін")

Тіна Кароль — "Спи собі сама" ("Я, Побєда і Берлін")

"Найкращий відеокліп"

Надя Дорофєєва – "Хартбіт"

Джамала - Arafat Dagindan

KOLA - Salut papa

MONATIK – "А що?"

Артем Пивоваров & Klavdia Petrivna – "Барабан"

"Найкращий рок-гурт"

KOZAK SYSTEM

O.Torvald

Ziferblat

"Антитіла"

"Океан Ельзи"

"Антитіла"

Нагадаємо, нещодавно у США відгриміла музична премія "Греммі-2025", де оголосили лауреатів. Співачка Бейонсе отримала найголовнішу нагороду, а репер Каньє Вест привів на подію повністю голу дружину.

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