YUNA-2026: усі номінанти музичної премії
Найбільше номінацій отримала Jerry Heil, на п'яти їй наступає Надя Дорофєєва.
Організатори Національної музичної премії YUNA-2026 у вівторок, 10 лютого, оголосили повний список номінантів.
Артисти боротимуться за омріяну статуетку в 13 категоріях. Найбільшу кількість номінацій, а саме сім, отримала співачка Jerry Heil. На п'яти їй наступають артистки Надя Дорофєєва та Альона Омаргалієва, які представлені в п'яти та чотирьох номінаціях відповідно.
15-та за рахунком YUNA відбудеться 15 квітня в палаці "Україна". Саме тоді оголосять імена лауреатів. А поки ж пропонуємо ознайомитися з повним списком номінантів.
Номінанти YUNA-2026:
"Найкращий альбом"
Dakh Daughters — Pandora’s Box
DakhaBrakha — Ptakh
Jerry Heil — "АРХЕТИПИ"
The Maneken — Nova Era
Курган & Agregat — "ПОЛЕ КАНІФОЛІ"
МУР — РЕБЕЛІЯ [1991]
Паліндром — "Машина для трансляції снів"
"Найкращий виконавець"
CHEEV
Drevo
Макс Барських
MONATIK
Артем Пивоваров
"Найкраща виконавиця"
Альона Омаргалієва
Надя Дорофєєва
Jerry Heil
KOLA
MamaRika
Анна Трінчер
"Найкращий дует/колаборація"
ADAM та SASHA NOROVA — "Ay Ay"
Альона Омаргалієва та "Кралиця" — "Не П'яна — Закохана"
Надя Дорофєєва та Позитив — "Смак- печаль"
IVAN LIULENOV та DAMNITSKYI — "ШОВКОВИЦЯ"
Jerry Heil та YARMAK — "З якого ти поверху неба?"
"Найкращий відеокліп"
Альона Омаргалієва та "Кралиця" — "Не П'яна — Закохана"
Надя Дорофєєва — "Японія"
Надя Дорофєєва та Позитив — "Смак- печаль"
Джамала — "Ми ховаємся"
Jerry Heil — "Додай гучності (12 points)"
"Найкращий попгурт"
100лиця
Chico & Qatoshi
KAZKA
MOLODI
The Byca
"Найкращий рок-гурт"
O. Torvald
РІАNОБОЙ
Ziferblat
"СКАЙ"
"Хейтспіч"
"Відкриття року"
DAMNITSKYI
SASHA NOROVA
The Byca
Zwyntar
Кажанна
"Найкраща пісня"
Альона Омаргалієва — "Мужчина"
Альона Омаргалієва та "Кралиця" — "Не П'яна — Закохана"
Drevo — "Смарагдове небо"
IVAN LIULENOV & DAMNITSKYI — "ШОВКОВИЦЯ"
Jerry Heil — "Додай гучності (12 points)"
"Найкращий хіп-хоп хіт"
Jerry Heil — "НА КИЛИМІ"
OTOY — "Пасма"
SKOFKA — "Стаємо сильнішими"
YARMAK — "ЗАПОВІТ"
Кажанна — "boy"
Найкраща нова версія
Domiy та "Бумбокс" — "Дитина"
OKS — "Роман"
TVORCHI — "Мила моя"
Володимир Дантес — "Одинокая"
Наталія Могилевська та Lely45 — "Відправила Message"
Христина Соловій та Ірина Білик — "Франсуа"
Найкраща концертна подія
Макс Барських — Шоу в "Палаці спорту"
MONATIK — Серія концертів I.V.
Артем Пивоваров — 7 шоу в "Палаці спорту"
Наталія Могилевська — Ювілейне шоу
Шугар — Шоу в "Палаці спорту"
Найкраща пісня до фільму
alyona alyona — "А хто хейтить" ("10 Блогерят")
Надя Дорофєєва — "Муракамі" ("Песики")
Jerry Heil, MONATIK та Євген Хмара — "Вимолив" ("Відпустка наосліп")
SHUMEI — "Гуде вітер вельми в полі" ("Малевич")
Жадан та Турчинов — "Мишоловка" ("Мишоловка")
КАРНА — "Атоми" ("Каховський об'єкт")
Михайло Хома та Євген Хмара — "Там, де Різдво" ("Потяг до Різдва")
Тіна Кароль — "Вогники" ("Вартові Різдва")
Нагадаємо, нещодавно у Лос-Анджелесі відгриміла музична премія "Греммі-2026". Раніше редакція сайту ТСН.ua писала про всіх лауреатів.