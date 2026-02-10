ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
68
Час на прочитання
2 хв

YUNA-2026: усі номінанти музичної премії

Найбільше номінацій отримала Jerry Heil, на п'яти їй наступає Надя Дорофєєва.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Статуетки YUNA

Статуетки YUNA / © Пресслужба премії YUNA

Організатори Національної музичної премії YUNA-2026 у вівторок, 10 лютого, оголосили повний список номінантів.

Артисти боротимуться за омріяну статуетку в 13 категоріях. Найбільшу кількість номінацій, а саме сім, отримала співачка Jerry Heil. На п'яти їй наступають артистки Надя Дорофєєва та Альона Омаргалієва, які представлені в п'яти та чотирьох номінаціях відповідно.

15-та за рахунком YUNA відбудеться 15 квітня в палаці "Україна". Саме тоді оголосять імена лауреатів. А поки ж пропонуємо ознайомитися з повним списком номінантів.

Номінанти YUNA-2026:

"Найкращий альбом"

  • Dakh Daughters — Pandora’s Box

  • DakhaBrakha — Ptakh

  • Jerry Heil — "АРХЕТИПИ"

  • The Maneken — Nova Era

  • Курган & Agregat — "ПОЛЕ КАНІФОЛІ"

  • МУР — РЕБЕЛІЯ [1991]

  • Паліндром — "Машина для трансляції снів"

Паліндром / © instagram.com/palindrom.ed

Паліндром / © instagram.com/palindrom.ed

"Найкращий виконавець"

  • CHEEV

  • Drevo

  • Макс Барських

  • MONATIK

  • Артем Пивоваров

Артем Пивоваров

Артем Пивоваров

"Найкраща виконавиця"

  • Альона Омаргалієва

  • Надя Дорофєєва

  • Jerry Heil

  • KOLA

  • MamaRika

  • Анна Трінчер

Анна Трінчер

Анна Трінчер

"Найкращий дует/колаборація"

  • ADAM та SASHA NOROVA — "Ay Ay"

  • Альона Омаргалієва та "Кралиця" — "Не П'яна — Закохана"

  • Надя Дорофєєва та Позитив — "Смак- печаль"

  • IVAN LIULENOV та DAMNITSKYI — "ШОВКОВИЦЯ"

  • Jerry Heil та YARMAK — "З якого ти поверху неба?"

"Найкращий відеокліп"

  • Альона Омаргалієва та "Кралиця" — "Не П'яна — Закохана"

  • Надя Дорофєєва — "Японія"

  • Надя Дорофєєва та Позитив — "Смак- печаль"

  • Джамала — "Ми ховаємся"

  • Jerry Heil — "Додай гучності (12 points)"

"Найкращий попгурт"

  • 100лиця

  • Chico & Qatoshi

  • KAZKA

  • MOLODI

  • The Byca

MOLODI / © instagram.com/molodi.official

MOLODI / © instagram.com/molodi.official

"Найкращий рок-гурт"

  • O. Torvald

  • РІАNОБОЙ

  • Ziferblat

  • "СКАЙ"

  • "Хейтспіч"

"Хейтспіч" / © https://www.instagram.com/hatespeechmusic/

"Хейтспіч" / © https://www.instagram.com/hatespeechmusic/

"Відкриття року"

  • DAMNITSKYI

  • SASHA NOROVA

  • The Byca

  • Zwyntar

  • Кажанна

Кажанна / © instagram.com/kazhanna_

Кажанна / © instagram.com/kazhanna_

"Найкраща пісня"

  • Альона Омаргалієва — "Мужчина"

  • Альона Омаргалієва та "Кралиця" — "Не П'яна — Закохана"

  • Drevo — "Смарагдове небо"

  • IVAN LIULENOV & DAMNITSKYI — "ШОВКОВИЦЯ"

  • Jerry Heil — "Додай гучності (12 points)"

"Найкращий хіп-хоп хіт"

  • Jerry Heil — "НА КИЛИМІ"

  • OTOY — "Пасма"

  • SKOFKA — "Стаємо сильнішими"

  • YARMAK — "ЗАПОВІТ"

  • Кажанна — "boy"

Найкраща нова версія

  • Domiy та "Бумбокс" — "Дитина"

  • OKS — "Роман"

  • TVORCHI — "Мила моя"

  • Володимир Дантес — "Одинокая"

  • Наталія Могилевська та Lely45 — "Відправила Message"

  • Христина Соловій та Ірина Білик — "Франсуа"

Найкраща концертна подія

  • Макс Барських — Шоу в "Палаці спорту"

  • MONATIK — Серія концертів I.V.

  • Артем Пивоваров — 7 шоу в "Палаці спорту"

  • Наталія Могилевська — Ювілейне шоу

  • Шугар — Шоу в "Палаці спорту"

Шугар / © instagram.com/oleg_shugar

Шугар / © instagram.com/oleg_shugar

Найкраща пісня до фільму

  • alyona alyona — "А хто хейтить" ("10 Блогерят")

  • Надя Дорофєєва — "Муракамі" ("Песики")

  • Jerry Heil, MONATIK та Євген Хмара — "Вимолив" ("Відпустка наосліп")

  • SHUMEI — "Гуде вітер вельми в полі" ("Малевич")

  • Жадан та Турчинов — "Мишоловка" ("Мишоловка")

  • КАРНА — "Атоми" ("Каховський об'єкт")

  • Михайло Хома та Євген Хмара — "Там, де Різдво" ("Потяг до Різдва")

  • Тіна Кароль — "Вогники" ("Вартові Різдва")

Нагадаємо, нещодавно у Лос-Анджелесі відгриміла музична премія "Греммі-2026". Раніше редакція сайту ТСН.ua писала про всіх лауреатів.

Дата публікації
Кількість переглядів
68
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie