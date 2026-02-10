YUNA-2026: усі номінанти музичної премії

Статуетки YUNA / © Пресслужба премії YUNA

Організатори Національної музичної премії YUNA-2026 у вівторок, 10 лютого, оголосили повний список номінантів.

Артисти боротимуться за омріяну статуетку в 13 категоріях. Найбільшу кількість номінацій, а саме сім, отримала співачка Jerry Heil. На п'яти їй наступають артистки Надя Дорофєєва та Альона Омаргалієва, які представлені в п'яти та чотирьох номінаціях відповідно.

15-та за рахунком YUNA відбудеться 15 квітня в палаці "Україна". Саме тоді оголосять імена лауреатів. А поки ж пропонуємо ознайомитися з повним списком номінантів.

Номінанти YUNA-2026:

"Найкращий альбом"

Dakh Daughters — Pandora’s Box

DakhaBrakha — Ptakh

Jerry Heil — "АРХЕТИПИ"

The Maneken — Nova Era

Курган & Agregat — "ПОЛЕ КАНІФОЛІ"

МУР — РЕБЕЛІЯ [1991]

Паліндром — "Машина для трансляції снів"

Паліндром / © instagram.com/palindrom.ed

"Найкращий виконавець"

CHEEV

Drevo

Макс Барських

MONATIK

Артем Пивоваров

Артем Пивоваров

"Найкраща виконавиця"

Альона Омаргалієва

Надя Дорофєєва

Jerry Heil

KOLA

MamaRika

Анна Трінчер

Анна Трінчер

"Найкращий дует/колаборація"

ADAM та SASHA NOROVA — "Ay Ay"

Альона Омаргалієва та "Кралиця" — "Не П'яна — Закохана"

Надя Дорофєєва та Позитив — "Смак- печаль"

IVAN LIULENOV та DAMNITSKYI — "ШОВКОВИЦЯ"

Jerry Heil та YARMAK — "З якого ти поверху неба?"

"Найкращий відеокліп"

Альона Омаргалієва та "Кралиця" — "Не П'яна — Закохана"

Надя Дорофєєва — "Японія"

Надя Дорофєєва та Позитив — "Смак- печаль"

Джамала — "Ми ховаємся"

Jerry Heil — "Додай гучності (12 points)"

"Найкращий попгурт"

100лиця

Chico & Qatoshi

KAZKA

MOLODI

The Byca

MOLODI / © instagram.com/molodi.official

"Найкращий рок-гурт"

O. Torvald

РІАNОБОЙ

Ziferblat

"СКАЙ"

"Хейтспіч"

"Відкриття року"

DAMNITSKYI

SASHA NOROVA

The Byca

Zwyntar

Кажанна

Кажанна / © instagram.com/kazhanna_

"Найкраща пісня"

Альона Омаргалієва — "Мужчина"

Альона Омаргалієва та "Кралиця" — "Не П'яна — Закохана"

Drevo — "Смарагдове небо"

IVAN LIULENOV & DAMNITSKYI — "ШОВКОВИЦЯ"

Jerry Heil — "Додай гучності (12 points)"

"Найкращий хіп-хоп хіт"

Jerry Heil — "НА КИЛИМІ"

OTOY — "Пасма"

SKOFKA — "Стаємо сильнішими"

YARMAK — "ЗАПОВІТ"

Кажанна — "boy"

Найкраща нова версія

Domiy та "Бумбокс" — "Дитина"

OKS — "Роман"

TVORCHI — "Мила моя"

Володимир Дантес — "Одинокая"

Наталія Могилевська та Lely45 — "Відправила Message"

Христина Соловій та Ірина Білик — "Франсуа"

Найкраща концертна подія

Макс Барських — Шоу в "Палаці спорту"

MONATIK — Серія концертів I.V.

Артем Пивоваров — 7 шоу в "Палаці спорту"

Наталія Могилевська — Ювілейне шоу

Шугар — Шоу в "Палаці спорту"

Шугар / © instagram.com/oleg_shugar

Найкраща пісня до фільму

alyona alyona — "А хто хейтить" ("10 Блогерят")

Надя Дорофєєва — "Муракамі" ("Песики")

Jerry Heil, MONATIK та Євген Хмара — "Вимолив" ("Відпустка наосліп")

SHUMEI — "Гуде вітер вельми в полі" ("Малевич")

Жадан та Турчинов — "Мишоловка" ("Мишоловка")

КАРНА — "Атоми" ("Каховський об'єкт")

Михайло Хома та Євген Хмара — "Там, де Різдво" ("Потяг до Різдва")

Тіна Кароль — "Вогники" ("Вартові Різдва")

Нагадаємо, нещодавно у Лос-Анджелесі відгриміла музична премія "Греммі-2026". Раніше редакція сайту ТСН.ua писала про всіх лауреатів.