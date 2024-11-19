Юрій Горбунов чесно зізнався, чи стикався з кризами у шлюбі з Осадчою під час війни

Український ведучий і один з продюсерів фільму "Потяг у 31 грудня" Юрій Горбунов вперше за тривалий час поділився подробицями особистого життя.

Так, в інтерв'ю ТСН.ua зірка поділився, що під час війни його стосунки з дружиною Катериною Осадчою не зазнали особливих змін. Юрій розкрив секрет, що цьому посприяв час, проведений з дітьми, та відсутність тривалих розлук з коханою.

"На щастя, у нас не було кризи. Гадаю, завдяки дітям і тому, що ми поруч. Коли люди на відстані одне від одного, це може стати серйозною проблемою. В такому разі давня тріщина тільки збільшується і може довести до повного розриву. Гадаю, у міцних сім’ях такого немає, однак, безперечно, війна – це випробування для всіх нас", – зазначив продюсер.

Юрій Горбунов та Катерина Осадча з синами / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Також Горбунов розповів про спільний час з родиною. Знаменитість зізнається, що завжди на вихідних намагається присвятити весь час дружині та двом синам Данилу та Івану. І пояснює, що під час війни він знаходить способи відпочити з рідними виключно у межах України. Щоправда, після перемоги плекає мрію рушити на море за кордоном у повному складі.

"З усією сім'єю ми виїжджали на відпочинок тільки до війни. Влітку ми просто вдома, у Києві. На вихідних я намагаюся не поринати в роботу, щоб хоч якось відновитися. Страшенно мрію про те, що після перемоги ми знову поїдемо кудись на море", - додає шоумен.

Нагадаємо, вже від 1 січня 2025 року розпочнеться показ фільму "Потяг у 31 грудня", продюсерами якого стали Юрій Горбунов і Зоя Сошенко. Нещодавно творці фільму у великому інтерв'ю ТСН.ua розповідали, як знімали комедію під час війни в Україні, з якими викликами зіткнулися та хто ж фінансував знімання.

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