Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Юрій Горбунов довів до сліз відео, як учні зустрічають свого вчителя з передової

Дата публікації
Перегляди
893
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Юрій Горбунов довів до сліз відео, як учні зустрічають свого вчителя з передової

Юрій Горбунов

Продюсер та ведучий "Голосу країни-12" Юрій Горбунов показав, як дітлахи зраділи, коли до них прийшов з фронту їхній вчитель.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії багато чоловіків різних професій підписали контракт із ЗСУ та пішли захищати країну. Зокрема, вчителі не виняток.

Продюсер та ведучий "Голосу країни-12" Юрій Горбунов показав у своєму Instagram зворушливе відео, де учні зустрічали з фронту свого педагога.

Так, вчитель фізкультури Роман Паламарчук зайшов до класу просто під час уроку. Школярі, як побачили педагога, одразу ж кинулися до нього, аби обняти.

"Вчитель повернувся з фронту до своїх учнів! Велика країна!" – зазначив Горбунов.

Підписники продюсера у коментарях під дописом були просто зворушені. Вони зазначили, що після перегляду таких відео у них навертаються сльози на очі.

  • Без слів, просто до сліз!
  • Побільше б таких радісних моментів! Дай, Боже, щоб всі повернулися живими до своїх рідних та близьких! Слава нашим Героям! Слава Україні!
  • Дуже зворушливо!

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація