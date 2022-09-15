Юрій Горбунов довів до сліз відео, як учні зустрічають свого вчителя з передової

Продюсер та ведучий "Голосу країни-12" Юрій Горбунов показав, як дітлахи зраділи, коли до них прийшов з фронту їхній вчитель.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії багато чоловіків різних професій підписали контракт із ЗСУ та пішли захищати країну. Зокрема, вчителі не виняток.

Продюсер та ведучий "Голосу країни-12" Юрій Горбунов показав у своєму Instagram зворушливе відео, де учні зустрічали з фронту свого педагога.

Так, вчитель фізкультури Роман Паламарчук зайшов до класу просто під час уроку. Школярі, як побачили педагога, одразу ж кинулися до нього, аби обняти.

"Вчитель повернувся з фронту до своїх учнів! Велика країна!" – зазначив Горбунов.

Підписники продюсера у коментарях під дописом були просто зворушені. Вони зазначили, що після перегляду таких відео у них навертаються сльози на очі.

Без слів, просто до сліз!

Побільше б таких радісних моментів! Дай, Боже, щоб всі повернулися живими до своїх рідних та близьких! Слава нашим Героям! Слава Україні!

Дуже зворушливо!

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