Юрій Горбунов із голим торсом потанцював перед Осадчою на пляжі: "Мачо"

Подружжя гайнуло до океану.

Зіркове подружжя телеведучих Катерина Осадча та Юрій Горбунов відсвяткували Новий рік у засніжених Карпатах, а Різдво – у теплих краях.

Тож, замість 12 українських традиційних страв, пара смакує тропічні фрукти, а замість узвару п'є кокос. У своєму Instagram ведучий "Танців з зірками" та "Голосу країни" запостив відео, де нібито телепортується із зими у літо. Так, 51-річний Горбунов після позування біля ялинки опиняється на пляжі із голим торсом та у шортах і з кокосом у руках. Позуючи на камеру перед дружиною, Юрій ще й потанцював.

"Трансформація", – підписав ролик він.

Зі свого боку, фани взялися коментувати публікацію.

Юрію, ви прекрасний! Я відчула смак кокосової водички! Нехай вся відпустка буде смачною

Супер! Гарного відпочинку

І я так хочу

З хлопця в мачо

Читайте також: