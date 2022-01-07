Юрій Горбунов із голим торсом потанцював перед Осадчою на пляжі: "Мачо"

Подружжя гайнуло до океану.
Зіркове подружжя телеведучих Катерина Осадча та Юрій Горбунов відсвяткували Новий рік у засніжених Карпатах, а Різдво – у теплих краях.
Тож, замість 12 українських традиційних страв, пара смакує тропічні фрукти, а замість узвару п'є кокос. У своєму Instagram ведучий "Танців з зірками" та "Голосу країни" запостив відео, де нібито телепортується із зими у літо. Так, 51-річний Горбунов після позування біля ялинки опиняється на пляжі із голим торсом та у шортах і з кокосом у руках. Позуючи на камеру перед дружиною, Юрій ще й потанцював.
"Трансформація", – підписав ролик він.
Зі свого боку, фани взялися коментувати публікацію.
- Юрію, ви прекрасний! Я відчула смак кокосової водички! Нехай вся відпустка буде смачною
- Супер! Гарного відпочинку
- І я так хочу
- З хлопця в мачо
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