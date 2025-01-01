Юрій Горбунов неочікувано заговорив за плани про поповнення у родині

Український ведучий і один із продюсерів фільму "Потяг у 31 грудня" Юрій Горбунов поділився своїми планами про поповнення у родині.

В інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці" Горбунов заявив, що у майбутньому не виключає народження у родині ще однієї дитини. За словами продюсера, якщо так розпорядиться сама доля, то вони з дружиною Катериною Осадчою з радістю виховуватимуть ще одного третього спільного малюка.

"Якщо так складеться історія й проти цього не будуть небеса, то так", - заінтригував зірка.

Юрій Горбунов з синами / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Крім того, Юрій заговорив за усиновлення. Знаменитість каже, що впевненості про готовність до цього ані він, ані Катерина поки що не мають. Тож вони вагаються, чи зможуть взяти на себе всю ту відповідальність за усиновленого малюка. Зрештою, зіркове подружжя поки відкладає це питання, лише час від часу обговорюючи його.

"Ми проговорюємо її (тему про усиновлення – прим. ред.) самі для себе. Не почали працювати в цьому напрямі. Бо для цього, крім слів, треба розуміти всю ту відповідальність, яку ти на себе береш, і бути готовим. Чи готові ми до неї? Ми не знаємо. Тому ця тема зараз на паузі", - пояснив продюсер.

Зазначимо, Юрій Горбунов та Катерина Осадча одружені вже близько 10 років. За час шлюбу у них народилося двоє дітей. Їхній перший спільний син Іван з’явився на світ 18 лютого 2017 року. А 19 серпня 2021-го народився Данило, другий син подружжя.

Нагадаємо, раніше Юрій Горбунов розкрив подробиці особистого життя приятеля Олександра Пономарьова. Продюсер розповів про третій шлюб співака.

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