Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Юрій Горбунов ніжно звернувся до Катерини Осадчої в її день народження: "Моя королево"

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
533
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Юрій Горбунов ніжно звернувся до Катерини Осадчої в її день народження: "Моя королево"

Юрій Горбунов та Катерина Осадча / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Ведучій виповнилося 40 років.

Сьогодні, 12 вересня, телеведуча Катерина Осадча святкує свій день народження. 

У святковий день зірка отримала купу привітань від шанувальників, колег та близьких. Ніжним зверненням до Катерини у 40-річчя поділився і її чоловік, телеведучий Юрій Горбунов.

Юрій Горбунов та Катерина Осадча / © instagram.com/gorbunovyuriy
Юрій Горбунов та Катерина Осадча / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Він опублікував на своїй сторінці в Instagram гарні кадри з коханою з сімейного архіву та подякував їй за все, що вона принесла в його життя. 

Катерина Осадча / © instagram.com/gorbunovyuriy
Катерина Осадча / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy
Юрій Горбунов та Катерина Осадча / © instagram.com/gorbunovyuriy
Юрій Горбунов та Катерина Осадча / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

"З днем народження, моя королево! Дякую тобі за те, що ти є! За те, що ти така красива! За наших чудових хлопців! І за твою любов! Живи довго, щасливо! І нехай всі твої мрії здійсняться! Люблю тебе безмежно", - звернувся до Катерини чоловік.

До привітань у коментарях також долучилися підписники Горбунова та зіркові колеги, які також побажали Катерині всього найкращого.

  • З іменинницею! Многая літа. (Соломія Вітвіцька)
  • Надзвичайного щастя Вашій чудовій родині! (Ірина Монатік)
  • Вітаю! Хай збуваються бажання! (DZIDZIO)
  • Мої щирі вітання! Многая літа! (Аліна Доротюк)
Катерина Осадча / © instagram.com/gorbunovyuriy
Катерина Осадча / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Нагадаємо, нещодавно в родині Осадчої та Горбунова було ще одне свято - два роки виповнилося їхньому сину Данилу. Ведуча поділилася рідкісними кадрами з хлопчиком у цей день.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
533
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація