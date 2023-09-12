Юрій Горбунов ніжно звернувся до Катерини Осадчої в її день народження: "Моя королево"

Сьогодні, 12 вересня, телеведуча Катерина Осадча святкує свій день народження.

У святковий день зірка отримала купу привітань від шанувальників, колег та близьких. Ніжним зверненням до Катерини у 40-річчя поділився і її чоловік, телеведучий Юрій Горбунов.

Юрій Горбунов та Катерина Осадча / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Він опублікував на своїй сторінці в Instagram гарні кадри з коханою з сімейного архіву та подякував їй за все, що вона принесла в його життя.

Катерина Осадча / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Юрій Горбунов та Катерина Осадча / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

"З днем народження, моя королево! Дякую тобі за те, що ти є! За те, що ти така красива! За наших чудових хлопців! І за твою любов! Живи довго, щасливо! І нехай всі твої мрії здійсняться! Люблю тебе безмежно", - звернувся до Катерини чоловік.

До привітань у коментарях також долучилися підписники Горбунова та зіркові колеги, які також побажали Катерині всього найкращого.

З іменинницею! Многая літа. (Соломія Вітвіцька)

Надзвичайного щастя Вашій чудовій родині! (Ірина Монатік)

Вітаю! Хай збуваються бажання! (DZIDZIO)

Мої щирі вітання! Многая літа! (Аліна Доротюк)

Катерина Осадча / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Нагадаємо, нещодавно в родині Осадчої та Горбунова було ще одне свято - два роки виповнилося їхньому сину Данилу. Ведуча поділилася рідкісними кадрами з хлопчиком у цей день.

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