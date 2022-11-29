Юрій Горбунов поділився світлиною із захисницею Азовсталі "Пташкою"

Телеведучий та продюсер Юрій Горбунов поділився світлиною із захисницею "Азовсталі", парамедикинею Катериною Поліщук на позивний "Пташка".

Спільне фото з'явилося на сторінці шоумена в Instagram. Горбунов та Поліщук зробили знімок у метрополітені столиці під час знімань фіналу вокального проєкту "Голос країни-12".

"Пташка", вона ж Катерина Поліщук! Захисниця Азовсталі Сильна, мужня, з ніжним голосом", - підписав світлину продюсер.

Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Нагадаємо, що у фіналі "Голосу країни-12" Катерина також вийшла на сцену та подарувала глядачам незабутнє виконання "Спи, маленький козаче". Саме цю пісню парамедикиня співала для захисників "Азовсталі", коли вони боролися із фантомними болями.

Нещодавно "Пташка" показала своїм прихильникам нове особливе татуювання, яке зробила після звільнення з російського полону.

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