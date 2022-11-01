Юрій Горбунов похизувався світлиною із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним

Продюсер і військовослужбовець зустрілися під час концерту.

Телеведучий та продюсер Юрій Горбунов показав у своєму Instagram-акаунті світлину із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

Фото із генералом Збройних сил шоумен зробив під час одного із благодійних заходів у київському метрополітені, на ньому Залужний усміхався та показав у камеру знак "peace".

"Коли поруч людина, з якою дуже спокійно і надійно", - підписав світлину Горбунов.

Юрій Горбунов та Валерій Залужний / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Шанувальники були раді бачити Горбунова та Залужного разом та подякували за те, що кожен із них допомагає країні на своєму фронті.

Раніше Юрій Горбунов розповів про благодійні концерти у Барселоні, які вони організували із Олександром Пономарьовим та Dzidzio. Продюсер доповів, на що пішли гроші, які вдалося зібрати під час заходів.

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