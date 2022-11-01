Юрій Горбунов похизувався світлиною із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним

Продюсер і військовослужбовець зустрілися під час концерту.
Телеведучий та продюсер Юрій Горбунов показав у своєму Instagram-акаунті світлину із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.
Фото із генералом Збройних сил шоумен зробив під час одного із благодійних заходів у київському метрополітені, на ньому Залужний усміхався та показав у камеру знак "peace".
"Коли поруч людина, з якою дуже спокійно і надійно", - підписав світлину Горбунов.
Шанувальники були раді бачити Горбунова та Залужного разом та подякували за те, що кожен із них допомагає країні на своєму фронті.
Раніше Юрій Горбунов розповів про благодійні концерти у Барселоні, які вони організували із Олександром Пономарьовим та Dzidzio. Продюсер доповів, на що пішли гроші, які вдалося зібрати під час заходів.
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