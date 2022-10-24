Юрій Горбунов показав, на що пішли кошти, зароблені під час благодійних концертів у Португалії

Зібрати кошти телеведучому та його зірковим колегам вдалося під час виступу в Лісабоні.

Продюсер і телеведучий Юрій Горбунов розповів, на що були витрачені кошти, які він з Олександром Пономарьовим і DZIDZIO змогли заробити на благодійному концерті в португальському місті Лісабон.

На своїй сторінці Горбунов розмістив допис, у якому показав, що на зароблені гроші зірки придбали автівки та генератори для українських військових.

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"Наприкінці серпня ми мали з хлопцями благодійний концерт у Лісабоні, на якому збирали кошти на ЗСУ! І ось результат! Автівки і генератори вже поїхали на передову! Дякуємо українцям Португалії, які долучилися до збору коштів! Дякуємо португальцям, які не залишилися байдужими! Разом ми переможемо", - розповів телеведучий.

Нагадаємо, раніше Юрій Горбунов поділився, скільки автівок спецпризначення допоміг придбати для наших захисників.

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