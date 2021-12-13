Юрій Горбунов та Катерина Осадча гайнули у романтичну відпустку до Італії

Закохані вирішили поїхати у відпустку.
Зіркове подружжя Катерина Осадча та Юрій Горбунов гайнули на відпочинок до Італії.
До слова, їздити до Риму – це вже як їхня маленька сімейна традиція. Там закохані влаштовують собі різноманітні екскурсії, гуляють історичними вулицями, милуються гарними краєвидами.
"Рим чудовий! Всі дороги ведуть сюди! Сумували за ним!" - поділився Горбунов.
До речі, це не дивно, що закохані вирішили вирватися кудись подалі від прохолодного Києва. Адже в Риму зараз чудова сонячна погода.
"Римські канікули. Рим в грудні - машина часу. Телепортація в теплу осінь", - поділилася Катерина.
Окрім того, в такому мальовничому місті закохані не забувають й про романтику. Так, вони нарешті можуть спокійно провести час разом: прокидатися зранку та нікуди не поспішати, снідати удвох та ніжно обійматися.
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