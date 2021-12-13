Юрій Горбунов та Катерина Осадча гайнули у романтичну відпустку до Італії

Юрій Горбунов та Катерина Осадча гайнули у романтичну відпустку до Італії

Закохані вирішили поїхати у відпустку.

Зіркове подружжя Катерина Осадча та Юрій Горбунов гайнули на відпочинок до Італії.

До слова, їздити до Риму – це вже як їхня маленька сімейна традиція. Там закохані влаштовують собі різноманітні екскурсії, гуляють історичними вулицями, милуються гарними краєвидами.

"Рим чудовий! Всі дороги ведуть сюди! Сумували за ним!" - поділився Горбунов.

Юрій Горбунов і Катерина Осадча в Риму / instagram.com/gorbunovyuriy

До речі, це не дивно, що закохані вирішили вирватися кудись подалі від прохолодного Києва. Адже в Риму зараз чудова сонячна погода.

"Римські канікули. Рим в грудні - машина часу. Телепортація в теплу осінь", - поділилася Катерина.

Юрій Горбунов і Катерина Осадча в Риму / instagram.com/gorbunovyuriy

Окрім того, в такому мальовничому місті закохані не забувають й про романтику. Так, вони нарешті можуть спокійно провести час разом: прокидатися зранку та нікуди не поспішати, снідати удвох та ніжно обійматися.

Юрій Горбунов і Катерина Осадча в Риму / instagram.com/gorbunovyuriy

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