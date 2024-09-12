Юрій Горбунов показав ніжні поцілунки з Катериною Осадчою і привітав її з особливим святом

Українська ведуча Катерина Осадча сьогодні, 12 вересня, святкує день народження. Знаменитості виповнюється 41 рік.

Чи не найпершим зі святом Осадчу привітав її чоловік, продюсер Юрій Горбунов. Шоумен присвятив дружині зворушливий допис в Instagram. Зокрема, продюсер опублікував різні архівні фото Осадчою, серед яких можна натрапити на романтичний, де він ніжно цілує кохану в щічку та обіймає її.

Катерина Осадча та Юрій Горбунов / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Окрім того, Юрій Горбунов адресував обраниці теплі слова вдячності. Продюсер подякував Катерині Осадчій за їхніх чудових синів, за те, що вона завжди заряджає сім'ю оптимізмом, а також за те, що завжди генерує цікаві ідеї та не дає довго стояти на одному місці.

Катерина Осадча / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

"З днем народження, любов моя! Дякую Богу, що ти в мене є! Дякую, що ти не даєш розслаблятись! Дякую за наших неймовірних синів, за наших хлопців, за нашу гордість! Дякую за твої "А давай…", після яких у мене мурахи спиною! Бо то якась нова ідея, яку будемо втілювати в життя! Дякую за твою ніжність, жіночність, віру і оптимізм! Кохаю тебе!" – звернувся до дружини шоумен.

Катерина Осадча, Юрій Горбунов та їхні сини / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Катерина Осадча вже відреагувала на привітання від чоловіка. Вона подякувала коханому за теплі слова та зазначила, що сумувати не дасть, адже вже починає новий рік "А давай".

"Новий мій рік "А давай" починається. Сумно не буде", - відповіла Горбунову Осадча.

Катерина Осадча / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Нагадаємо, нещодавно в родині співачки Камалії було особливе свято. У доньок артистки був день народження. Виконавиця вже показала, як у Києві з колишнім чоловіком відсвяткувала 11-річчя двійнят.

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