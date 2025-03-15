Юрій Горбунов показав синів-красенів від Осадчої і як з ними розважається вдома

Український продюсер і ведучий Юрій Горбунов показав щасливі миті свого батьківства та зачарував підрослими синами.

У фотоблогу шоумен опублікував милі родинні фото. На зображенні щасливий Юрій попозував з двома синами від ведучої Катерини Осадчої у них вдома на дивані. На вихідних батько залишився з Іваном і Данилом наодинці, допоки зіркова мама полетіла у робоче відрядження.

"Чоловіча солідарність! Суботній фізкульт-привіт!" – написав ведучий.

Юрій Горбунов з синами / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Також Горбунов показав вечірні розваги з синами. Так, родина вдома провела час за настільними іграми на уважність і спритність. Зокрема, вони позмагалися за першість під час дженги.

Юрій Горбунов з синами / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Юрій Горбунов з синами / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

У коментарях фани залишили зірковій родині компліменти під публікацією. Крім того, Катерина Осадча також відреагувала та у коментарях надіслала своїм рідним сердечка.

Нагадаємо, нещодавно ведуча і акторка Лілія Ребрик замилувала фото з наймолодшою донькою і публічно звернулася до неї з нагоди свята. Адель виповнилося один рік і вона вже підкорює своїми маленькими досягненнями.

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