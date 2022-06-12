Юрій Горбунов показав відео з виступу Вєрки Сердючки у київському метро

Ведучий та продюсер Юрій Горбунов виявляється, також був присутнім на концерті Вєрки Сердючки у київському метро.

Як ми писали раніше, Вєрка Сердючка у рамках благодійного концерту грузинської зірки Ніно Катамадзе виступила у київському метро на станції "Майдан Незалежності".

Як з'ясувалося, там також був й ведучий та продюсер Юрій Горбунов, який з початку повномасштабної війни став волонтером і активно допомагає Україні. Горбунов був ведучим цього заходу.

На сторінці в Instagram зірка поділився фрагментами виступу Сердючки, які він встиг зняти на сцені. Сердючка виконала свій хіт Dancing Lasha Tumbai, а також запрем'єрила нову українськомовну пісню "Є пропозиція".

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"Концерт в метро на "Майдані Незалежності"! Даша Астаф'єва і Вєрка Сердючка для воїнів ЗСУ, тероборони, прикордонників, лікарів, залізничників і волонтерів! Ведучий, - ваш покірний слуга! Неймовірні емоції і відчуття! Віримо, що зовсім скоро концерти знову повернуться на майдани і площі, під мирне небо нашої країни! Слава Україні!" – підписав відео Горбунов.

Шанувальники не стримали емоцій від побаченого: "Цю неньку не перемогти", "супер, ви у нас найкращі, перемога за нами", "українці! Ви бомбезні просто!".

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